17 i 18 marca odbędzie się zbiórka żywności „Tak. Pomagam!”

14 marca, 2023

Caritas Archidiecezji Białostockiej będzie zbierać żywność dla potrzebujących w ramach 22. edycji akcji „Tak. Pomagam!”. 17 i 18 marca wolontariusze Caritas pojawią się w wybranych sklepach w Białymstoku i regionie.

Caritas prowadzi akcję „Tak. Pomagam!” dwa razy w roku – przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem. Do koszyków ustawionych w supermarketach można włożyć produkty o długim terminie przydatności do spożycia, takie jak makaron, ryż, herbata, kawa, groszek i kukurydza w puszce, ciastka. Zebrana żywność trafia do osób ubogich, bezdomnych, seniorów czy zmagających się z niepełnosprawnościami.

Akcja będzie odbywała się w wybranych sklepach w Białymstoku, Wasilkowie, Porosłach, Knyszynie, Ogrodniczkach i Sokółce.

W dotychczasowych edycjach tej akcji w całym kraju udało się zebrać przeszło 7 tys. ton żywności, która trafiła do ponad ćwierć miliona osób. (mt)