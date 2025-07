162 miejsca czekają na kandydatów na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. Rejestracja tylko do 4 lipca

1 lipca, 2025

Egzamin wstępny na Wydział Architektury, fot. Iryna Mikhno Egzamin wstępny na Wydział Architektury, fot. Iryna Mikhno

Choć rekrutacja kandydatów na studia na większość kierunków i wydziałów Politechniki Białostockiej trwa do 14 lipca, to inaczej sytuacja wygląda na Wydział Architektury. Na kierunki architektura, architektura wnętrz i grafika czas na rejestrację w systemie IRK jest do najbliższego piątku, czyli 4 lipca.

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej to jedyny wydział, na który obowiązują egzaminy wstępne z rysunku.

– Egzamin będzie się składał z dwóch zadań. Te zadania mają tak naprawdę sprawdzić umiejętność odwzorowania martwej natury. W przypadku kandydatów z grafiki będzie to odwzorowanie postaci ludzkiej i drugie zadanie jest to zawsze zadanie, które ma sprawdzić kreatywność kandydata i jest to, że tak powiem, rysowanie z wyobraźni na zadany temat – mówi Artur Kozłowski z Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej.

Na egzaminy wstępne na Wydział Architektury, które odbędą się od 9 do 11 lipca, Politechnika Białostocka zapewnia stoły kreślarskie i brystole, resztę materiałów kandydaci powinni przynieść sami. Na kierunek architektura jest 90 miejsc, a na kierunki architektura wnętrz i grafika po 36. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Arturem Kozłowskim z Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej: