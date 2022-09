16. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA. Młodzi jurorzy poszukiwani

Wrzesień 22, 2022

Licealiści i studenci z naszego regionu zainteresowani filmografią mają okazję realizować swoje pasje w nietypowy sposób. Ruszyła rekrutacja na selekcjonerów i jurorów jednego z największych filmowych festiwalów na Podlasiu.

Tegoroczna, 16. już edycja festiwalu odbędzie się w terminie od 7 do 11 grudnia w Białymstoku i regionie. Selekcjonerzy spośród rekordowej ilości – ponad 4000 zgłoszeń wyłonią filmy do dziewięciu konkursów w formule polskiej i międzynarodowej. Przygotowane będą także specjalne, tematyczne projekcje krótkometrażówek z różnych krajów. Filmy to jednak nie wszystko – w programie są również koncerty, spotkania z twórcami, wystawy, panele dyskusyjne oraz warsztaty.

Oprócz Grand Prix festiwalu oraz nagród i wyróżnień w każdym z konkursów, przyznawane są także nagrody specjalne za najlepszą: Animację, Dokument, Fabułę, Zdjęcia oraz Muzykę. Publiczność również przyznaje swoją nagrodę – Dzikiego Żubra.

Co trzeba zrobić, by dołączyć do festiwalowej ekipy?

Wystarczy napisać krótki esej (do 3000 znaków) na temat jednego z zaproponowanych przez organizatorów filmów. Autorki i autorzy trzech najciekawszych prac zasiądą w jury pod przewodnictwem znanego polskiego krytyka filmowego/krytyczki filmowej i wybiorą najlepszy film spośród polskich konkursów 16. edycji MFFK ŻUBROFFKA.

Wcześniej wezmą też udział w spotkaniu, podczas którego dowiedzą się, jak analizować filmy na najwyższym światowym poziomie. Spotkanie poprowadzą dr Tomasz Adamski (wykładowca, filmoznawca, prelegent, filmowiec, organizator wydarzeń i warsztatów filmowych) i dr Maciej Białous (socjolog filmu, wykładowca i prelegent). Członkowie jury zyskują też bezpłatny wstęp na festiwal (w tym na uroczyste otwarcie i wydarzenia towarzyszące), a podczas uroczystej Gali Zamknięcia i ogłaszania wyników pojawią się na scenie.

Prace należy przesłać najpóźniej do 14 października. (uk)