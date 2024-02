1,5% swojego podatku warto zostawić w Podlaskiem

6 lutego, 2024

źródło: KAS Białystok źródło: KAS Białystok

Podatnicy rozliczając się ze swoich dochodów za 2023 rok już po raz dwudziesty będą mogli wesprzeć organizacje pożytku publicznego częścią swojego podatku PIT. W czwartek, 15 lutego rozpoczyna się tegoroczna kampania PIT. W tym dniu KAS udostępni w usłudze Twój e-PIT wstępnie wypełnione zeznania podatkowe.

W województwie podlaskim mamy 287 organizacji mających status OPP, które pomagają podopiecznym zmagającym się z ciężkimi chorobami, wspierają środowisko naturalne, chronią i dbają o zwierzęta lub angażują się w projekty kulturalne czy sportowe. Przez lata można było przekazywać 1 proc. swojego podatku, a w związku ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi przed rokiem, obecnie drugi raz z rzędu będziemy przekazywać 1,5 proc. podatku.

Podczas dotychczasowych kampanii PIT podatnicy z województwa podlaskiego przekazali organizacjom łącznie 265 mln zł. Tylko w poprzednim roku z 1,5 proc. podatku od podatników z województwa podlaskiego trafiło do OPP 37 mln zł i był to rekord wszech czasów.

– Zostawmy 1,5 proc. naszych podatków w Podlaskiem – mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. – Wspierajmy wartościowe inicjatywy lokalne, które budują dobro wspólne, zaufanie społeczne i stanowią wartość dodaną do działań państwa i samorządów.

– Krajowa Administracja Skarbowa, jak co roku postara się jak najsprawniej przekazać zadeklarowane przez podatników kwoty do wskazanych organizacji pożytku publicznego. Dołożymy wszelkich starań żeby podatnicy z łatwością mogli przekazać organizacjom część swojego podatku, natomiast to jakie ostatecznie otrzymają one kwoty zależy wyłącznie od podatników i ich dyspozycji – dodaje insp. Piotr Szczepaniak, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

– W województwie podlaskim mamy 287 organizacji mających status OPP. Im więcej z nas przekaże 1,5% swojego podatku, tym więcej pieniędzy organizacje będą miały na realizację swoich statutowych celów, jakimi jest wspieranie dobra – wskazuje Iwona Zaborowska, prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.