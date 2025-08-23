140 zdjęć wpłynęło do I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Efekt Wołkowa”. Zwyciężył „Świt w objęciach mgły”

Zdjęcie pt. Krzysztofa Sajnoga zajęło pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Efekt Wołkowa” zorganizowanym przez Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej.
Do rywalizacji zgłoszono 140 prac. Jury doceniło pięć fotografii, które odznaczały się niezwykłą wrażliwością artystyczną. Poza zdjęciem pt. „Świt w objęciach mgły”, na podium stanęło zdjęcie pt.: „Rozmawiały wierzby”, które wykonał Jarosław Jeleński oraz „W krainie żubra” autorstwa Jarosława Jakóbczaka. Natomiast fotografii „Światło” Mateusza Skowrońskiego i „Cisza” Szymona Muszańskiego przyznano wyróżnienia.
Z okazji I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego ,,Efekt Wołkowa” wydano także katalog, w którym znalazło się 28 wyróżnionych zdjęć. Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej chciało zachęcić do tworzenia fotografii pełnych wyjątkowych cech wizualnych i wrażeniowych. Tak jak Wiktor Wołkow tworzył nastrojowe, malarskie, tętniące emocjami zdjęcia, które tworzyły niepowtarzalny efekt, który na stałe wpisał się w dorobek fotografika. (red.)