140 zdjęć wpłynęło do I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Efekt Wołkowa”. Zwyciężył „Świt w objęciach mgły”

23 sierpnia, 2025

Konkurs „Efekt Wołkowa”, źródło: Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa Konkurs „Efekt Wołkowa”, źródło: Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa

Zdjęcie pt. Krzysztofa Sajnoga zajęło pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Efekt Wołkowa” zorganizowanym przez Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej.

Do rywalizacji zgłoszono 140 prac. Jury doceniło pięć fotografii, które odznaczały się niezwykłą wrażliwością artystyczną. Poza zdjęciem pt. „Świt w objęciach mgły”, na podium stanęło zdjęcie pt.: „Rozmawiały wierzby”, które wykonał Jarosław Jeleński oraz „W krainie żubra” autorstwa Jarosława Jakóbczaka. Natomiast fotografii „Światło” Mateusza Skowrońskiego i „Cisza” Szymona Muszańskiego przyznano wyróżnienia.