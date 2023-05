14 uczniów zdobyło indeksy na studia w Politechnice Białostockiej. To laureaci konkursu „Matematyka stosowana”

26 maja, 2023

Laureaci konkursu Matematyka stosowana/Fot. Dariusz Piekut/PB

14 uczniów ze szkół ponadpodstawowych wygrało indeksy na studia w Politechnice Białostockiej. To laureaci ósmej edycji ogólnopolskiego konkursu „Matematyka stosowana”. W tym gronie są zarówno tegoroczni maturzyści, którzy wykorzystają nagrodę podczas najbliższej rekrutacji, jak i młodsi uczniowie, dla których udział w konkursie wiązał się z przede wszystkim ze sprawdzeniem swoich umiejętności matematycznych w praktyce.

W piątek, 26 maja podczas gali wręczenia nagród gratulacje zwycięzcom złożył prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB. – Konkurs „Matematyka stosowana” to przedsięwzięcie unikatowe. Podczas finałów mogliście nie tylko pogłębić i sprawdzić swoją wiedzę matematyczną, ale też poznać Politechnikę Białostocką, specyfikę naszych wydziałów, kierunki studiów, które tu prowadzimy. Poczuliście się przez chwilę jak studenci. Dlatego zachęcam was gorąco do wykorzystania zdobytych indeksów i podjęcia studiów w naszej uczelni. Chcę także podziękować waszym nauczycielom, dzięki którym osiągnęliście wysoki poziom wiedzy matematycznej. To kapitał, który bardzo się przyda się podczas studiów – mówił podczas uroczystości dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB.

Pierwsze miejsce w 8. edycji konkursu „Matematyka stosowana” zdobyli Paweł Buczyński i Maciej Niedźwiedź, uczniowie III klasy Akademickiego Liceum. Co ciekawe, zespół wystartował w konkursie po raz trzeci z rzędu. – To mój ulubiony konkurs, ponieważ łączy wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin – twierdzi Paweł Buczyński. – Startuję w nim nie tylko dla nagrody, ale też dlatego, że podoba mi się jego ciekawa formuła. Za każdym razem są to nowe zadania i nowe wyzwania.

– Na każdym stanowisku mamy do rozwiązania inne problemy, których częścią wspólną jest matematyka. Musimy wytworzyć pewne dane, a potem je zinterpretować i wykorzystać. Według mnie to jest naprawdę przyjemna praca, kiedy ktoś odnajduje się w matematyce, a potem może wykorzystać ją w praktyce – dodaje jego kolega z drużyny, Maciej Niedźwiedź.

Z wygranej swoich uczniów cieszy się Marek Gładzki, nauczyciel matematyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej. – Praca ze zdolnymi uczniami jest przyjemna, ale wymaga ogromnego wysiłku, by zachęcić ich do tej pracy, bo łatwo jest spocząć na laurach – podsumowuje.

Konkurs „Matematyka stosowana” adresowany jest uczniów szkół ponadpodstawowych. W rywalizacji wykazują się oni swoją wiedzą matematyczną i umiejętnościami zastosowania jej w praktyce, m.in. w zadaniach statystycznych, przeprowadzeniu doświadczeń i pomiarów. Nagrodą w konkursie jest przepustka na dowolny kierunek studiów stacjonarnych oferowanych w Politechnice Białostockiej.

Do pierwszego etapu ósmej edycji „Matematyki stosowanej” przystąpiły 82 dwuosobowe drużyny uczniowskie. Po eliminacyjnym quizie online, który uczniowie rozwiązywali w swoich szkołach, do drugiego etapu zakwalifikowały się 42 zespoły. Finał konkursu odbył się w dniach 19-20 kwietnia 2023 r. na kampusie Politechniki Białostockiej. Udział w nim wzięło w sumie 80 uczniów z Augustowa, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Ełku, Mogilna, Ostrołęki, Węgorzewa.

Ich zadaniem było wykonywanie pomiarów, doświadczeń oraz rozwiązywanie zadań matematycznych, zawierających zagadnienia z podstawy programowej szkoły ponadpodstawowej, a także wykraczające poza nią. W konkursie przydała się również znajomość języka angielskiego. Uczniowie odwiedzali specjalne stanowiska rozlokowane na poszczególnych wydziałach Politechniki Białostockiej oraz w Studium Języków Obcych. Korzystali z laboratoriów i pracowni, z których na co dzień uczą się studenci. Poznali więc od środka uczelnię, w której – dzięki wygranej w konkursie – będą mogli podjąć studia.

– W konkursie „Matematyka stosowana” staramy się pielęgnować dwie ważne umiejętności, powiedziałbym nawet, że niezbędne w dzisiejszym świecie. To zdolność do współpracy, a nie konkurowania ze sobą – dlatego w konkursie udział biorą drużyny dwuosobowe, a zawodnicy mogą się wzajemnie uzupełniać. To także umiejętność rozwiązywania problemów – dlatego przed uczestnikami stawiamy konkretne zadania do rozwiązania. Układają je nasi wykładowcy, którzy starają się na początku krótko wyjaśnić uczniom dane zagadnienie, a jeśli zachodzi taka potrzeba, to asystują przy obsłudze mierników, czy innych sprzętów wykorzystywanych do generowania danych. Końcowy wynik zależy od naszych zawodników – podkreśla dr inż. Rajmund Stasiewicz z Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, wykładowca Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej i koordynator konkursu.

Po podliczeniu wszystkich wyników komisja konkursowa przyznała w tym roku 3 miejsca na podium oraz 4 wyróżnienia. Dzięki temu indeksy na dowolny kierunek studiów w Politechnice Białostockiej zdobyło aż 14 uczniów. W tym gronie są młodzi matematycy z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku.

Miejsce I (wynik 66,00 pkt) zdobyła drużyna z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej w składzie: Maciej Niedźwiedź, Paweł Buczyński.

Miejsce II (60,55 pkt) uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku: Łukasz Tomaszek, Łukasz Forenc.

Miejsce III (59,60 pkt) zespół z II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku: Stanisław Kozłowski, Adam Sienkiewicz.

O udziale w konkursie Matematyka stosowana mówią jej laureaci:

Wyróżnienia:

drużyna z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej (58,85 pkt) w składzie: Bazyli Nazaruk, Michał Babińczuk.

drużyna z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej (57,70 pkt) w składzie: Hubert Klimowicz, Adam Maciejczuk.

drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce (56,15 pkt) w składzie: Michał Eugeniusz Bloch, Aleksander Paliwoda.

drużyna z Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku (56,00 pkt) w składzie: Bartosz Krawiel, Jarosław Klepadło.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Matematyka stosowana” jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, działające przy Wydziale Informatyki PB. W organizacji przedsięwzięcia uczestniczą wszystkie wydziały Politechniki Białostockiej oraz Studium Języków Obcych. Tegoroczną edycję konkursu wsparły także: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Podlaski Urząd Statystyczny, firma Casio (grupa ZIBI S.A.), Narodowy Bank Polski Odział Okręgowy w Białymstoku. (mr/at)