14 marca Politechnika Białostocka będzie świętować Dzień Liczby Pi

6 marca, 2024

Mat. org. Mat. org.

Wykłady, warsztaty i konkursy dla uczniów szkół podstawowych, średnich, studentów i wszystkich zainteresowanych, a także Piknik Matematyczny oraz specjalna edycja Kawiarni Naukowej – to wszystko przygotowuje Politechnika Białostocka na Międzynarodowy Dzień Liczby Pi, a to 14 marca.

Dla matematyków to data znacząca i symboliczna. W Stanach Zjednoczonych zapisuje się ją jako 3,14 – co stanowi przybliżoną wartość liczby Pi, czyli stałej matematycznej, która do dziś fascynuje naukowców. 14 marca to również data urodzin Alberta Einsteina oraz Władysława Sierpińskiego – wybitnego polskiego matematyka.

– Kochamy matematykę, bo to nie tylko jest promowanie liczby pi, to jest Międzynarodowy Dzień Liczby Pi, ale tak naprawdę też międzynarodowy dzień matematyki, czyli to jest jakby pretekst do tego, żeby popularyzować matematykę, żeby opowiadać o matematyce jak najszerszemu kręgowi – mówi dr Ewa Girejko z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. – Bardzo często zauważamy, że jest strach w ludziach przed matematyką, że ludzie boją się matematyki być może dlatego właśnie, że nie widzą jej piękne i to staramy się zawsze pokazać organizując różne imprezy popularyzujące matematykę.

Szczegółowy harmonogram Dnia Liczby Pi w Politechnice Białostockiej jest na stronie internetowej Wydziału Informatyki. Na część wydarzeń obowiązują zapisy. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr Ewa Girejko z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej: