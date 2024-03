120 osób skorzysta z programu „Mieszkanie dla absolwenta”

28 marca, 2024

Źródło: UM Białystok

120 absolwentów i studentów ostatniego roku studiów otrzymało promesy wynajmu mieszkania komunalnego przy ul. Depowej w Białymstoku w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta”.

Wśród młodych ludzi, którzy już pracują w białostockich firmach, 35 osób to absolwenci Politechniki Białostockiej.

– Ceny idą w górę, więc jest to dobra opcja na początek. Już jestem w sumie trzy lata w Białymstoku, rozwijam się tu. Wiadomo, że młoda osoba nie ma na początku warunków takich, żeby kupić mieszkanie, a to na pewno dobry start. To bardzo fajny program, ponieważ daje szansę młodym ludziom na zostanie w Białymstoku – mówią absolwenci, którzy otrzymają mieszkania.

Ceny wynajmu mieszkania komunalnego będę zdecydowanie niż na rynku komercyjnym.

– Mieszkania są pod klucz, to nie jest stan deweloperski, więc nie trzeba ponosić nakładów rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, żeby dostosować czy wykończyć mieszkanie – mówi Andrzej Ostrowski, dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego. – Ceny najmu będą takie jak w innych mieszkaniach komunalnych, czyli w przypadku takich umów na czas nieokreślony to jest w okolicach 12-13 zł za metr kwadratowy, czyli takie mieszkanie w okolicach 40-50 m z opłatami to będzie koszt rzędu 1000 zł.

Program „Mieszkanie dla absolwenta” ma być w przyszłości konytuowany. (hk)

Relacja Hanny Kość: