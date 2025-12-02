12 zatrzymanych i 31 kg narkotyków – podlaska policja rozbiła grupę przestępczą

2 grudnia, 2025

Rozbita grupa narkotykowa, źródło: podlaska policja Rozbita grupa narkotykowa, źródło: podlaska policja

Podlaska policja rozbiła grupę przestępczą zajmującą się handlem narkotykami. W akcji zatrzymano 12 osób, a zabezpieczono ponad 31 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych o wartości czarnorynkowej przekraczającej 1,5 miliona złotych. Funkcjonariusze zabezpieczyli również mienie warte 60 tys. zł oraz broń palną bez wymaganego zezwolenia.

Już na początku roku funkcjonariusze zwalczający przestępczość narkotykową z komendy wojewódzkiej wpadli na trop działającej w Białymstoku grupy przestępczej, trudniącej się handlem narkotykami. Wtedy zatrzymano dwie osoby, w ich mieszkaniach mundurowi znaleźli amfetaminę, 3-CMC, ziela konopi inne niż włókniste oraz kokainę. Następne 10 osób zostało zatrzymane po kilku miesiącach intensywnej pracy operacyjnej.

– Wówczas policjanci weszli do 13 różnych lokali na terenie województwa podlaskiego. Przeszukali mieszkania i samochody, zabezpieczając między innymi telefony komórkowe, laptopy, notesy, pieniądze oraz różnego rodzaju środki odurzające i substancje psychotropowe. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym także znacznych ilości oraz udziału w grupie przestępczej, w tym 4 osoby w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. 6 z zatrzymanych osób decyzją sądu trafiło na 3 miesiące do aresztu – mówi mł. insp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.

Za te przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. (hk)