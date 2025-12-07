Home Wiadomości 1:2 przegrała Jagiellonia Białystok z Termalicą Nieciecza

Wiadomości

7 grudnia, 2025

1:2 przegrała Jagiellonia Białystok z Termalicą Nieciecza

Źródło: Jagiellonia Białystok
Jagiellonia nie wykorzystała szansy aby objąć prowadzenie w tabeli Ekstraklasy. Żółto-czerwoni przegrali na wyjeździe z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza 1:2. Spotkanie rozpoczęło się od wyraźnej przewagi białostoczan, ale ostatecznie beniaminek okazał się lepszy. 

 

W 25. minucie, po niefortunnej interwencji, Dawid Drachal z Jagiellonii Białystok skierował piłkę do własnej bramki i gospodarze objęli prowadzenie. Jagiellonia odpowiedziała jeszcze przed przerwą. W 40. minucie Bernardo Vital wykorzystał dośrodkowanie i strzałem głową doprowadził do remisu. Po zmianie stron mecz był bardziej wyrównany, ale to Termalica zadała decydujący cios. W 77. minucie bramkę zdobył były zawodnik Jagiellonii, Kamil Zapolnik.

Po 18. kolejce Jagiellonia Białystok spadła na 4, pozycję w tabeli Ekstraklasy. (red.)

 

