1,2 mln złotych dla Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Czerwiec 1, 2022

fot. Mateusz Duchnowski/UMWP fot. Mateusz Duchnowski/UMWP

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku otrzyma 1,2 mln złotych z budżetu województwa na remont. Pieniądze zostaną przeznaczone na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

– To pierwsza transza pieniędzy z budżetu województwa na dofinansowanie remontu szpitala, a konkretnie wymiany okien i drzwi. Kolejną część przekażemy we wrześniu lub na początku października – informował marszałek Kosicki. – Dyrekcja szpitala zwróciła się do nas o pomoc, a my – zarząd województwa i sejmik – jako, że jest to znakomita placówka, jedyna tego typu w regionie, podjęliśmy decyzję o udzieleniu dotacji.

Trwający w szpitalu remont zakłada przebudowę i wyposażenie ośmiu klinik o powierzchni ponad 8 tys. m2 zlokalizowanych na sześciu kondygnacjach. W trakcie prac okazało się, że drewniana stolarka okienna w modernizowanych budynkach nie spełnia wymaganych norm, a stan techniczny kwalifikuje ją do niezwłocznej wymiany. Koszt nowej stolarki okiennej i drzwiowej wyceniono na 2,4 mln złotych.

– Dzięki otrzymanemu wsparciu nie będziemy musieli przeprowadzać za jakiś czas remontu związanego z wymianą okien. To wiązałoby się z koniecznością ponownego „eksmitowania” naszych pacjentów czy przywracania później ścian do normalnego wyglądu. Także bardzo serdecznie dziękujemy, to wsparcie jest dla nas bardzo ważne i bardzo ułatwi funkcjonowanie szpitala – mówiła prof. Anna Wasilewska, dyrektor UDSK.

Remont w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym trwa od zeszłego roku. Zakończenie prac zaplanowano na połowę 2023 roku. (mt)