119 projektów w Budżecie Obywatelskim 2024. Mieszkańcy mogą głosować jesienią

8 sierpnia, 2023

Konferencja nt. BO 2024/Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Na 119 projektów w tym 38 ogólnomiejskich i 81 osiedlowych będą mogli głosować białostoczanie w Budżecie Obywatelskim 2024. Ich łączna wartość to ponad 106 mln zł. Do dyspozycji jest 12 mln zł. Głosowanie wystartuje 26 września. Projekty można poznać na przykład podczas Białostockiego Festynu Obywatelskiego, który odbędzie się 10 września.

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 184 projekty – z tego 119 zakwalifikowało się do głosowania. Zrealizowanie wszystkich kosztowałoby budżet Miasta ponad 106 mln zł. W ramach BO 2024 jest do dyspozycji 12 mln zł (5 mln na zadania ogólnomiejskie, 7 mln zł na osiedlowe).

Białostoczanie będą mogli wybierać spośród:

8 projektów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem – programy zdrowotne, sprzęt medyczny, monitoring,

35 – z kategorii budowa, remonty i modernizacje budynków, modernizacja obiektu szkolnego, elewacja, remont przestrzeni szkolnej,

24 – dotyczących sportu i rekreacji (budowa i modernizacja boisk, placów zabaw, siłowni pod chmurką itp.),

13 – „zielonych” (nasadzenia drzew i skwerów, mini parki, ogrody, miejsca wypoczynku, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, zielone przystanki i in.),

16 – związanych z infrastrukturą drogową,

13 – kulturalno-społecznych i sportowych,

10 – w kategorii „Inne” (np. zakup wyposażenia, zakup pojazdów).

Wśród 81 zadań osiedlowych najwięcej zakwalifikowano do głosowania z osiedli Antoniuk (6), Bojary (6) i Piasta II (7).

Głosowanie w ramach BO 2024 potrwa od 26 września do 9 października, a wyniki zostaną ogłoszone do 31 października. Mieszkańcy będą mogli głosować tradycyjnie (wersja papierowa) i elektronicznie. Każdy będzie mógł wybrać maksymalnie 4 projekty i zagłosować (tylko raz). Można wybrać projekty z dowolnej kategorii, a osoby małoletnie do karty do głosowania muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Karty do głosowania będzie można odebrać w Urzędzie Miejskim przy ulicy Słonimskiej, Branickiego, w Centrum Aktywności Społecznej oraz w mobilnym punkcie na Rynku Kościuszki. Interaktywna karta do głosowania będzie dostępna od 26 września na stronach: bialystok.pl i cas.bialystok.pl.

Tegoroczne projekty, zakwalifikowane do głosowania, będzie można poznać podczas Białostockiego Festynu Obywatelskiego, który odbędzie się w niedzielę – 10 września, w Parku Planty, przy fontannie w Alei Zakochanych. (at)