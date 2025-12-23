Jadłodzielnie w Białymstoku przyjmują świąteczne potrawy

23 grudnia, 2025

Źródło: Jadłodzielnia Białostocka Źródło: Jadłodzielnia Białostocka

Zamiast wyrzucać jedzenie, które zostanie nam po wigilii lub bożonarodzeniowych posiłkach, można podzielić się nim z potrzebującymi. Białostockie Jadłodzielnie przy ulicach Krakowskiej i Sienkiewicza tradycyjnie zachęcają do przynoszenia świątecznych potraw.

W okresie świąt Bożego Narodzenia do Jadłodzielni można oddawać jedzenie prosto ze świątecznego stołu, czyli między innymi sałatki, potrawy wigilijne, dania obiadowe czy ciasta. Najważniejsze, by żywność była świeża, odpowiednio zapakowana i przechowywana w właściwych warunkach. Nawet niewielkie porcje pozostałe po świątecznym posiłku warto zapakować w pojemnik lub słoik i dostarczyć do Jadłodzielni.

Jadłodzielnia przy ulicy Krakowskiej 1 od środy (24.12) do soboty (27.12) będzie czynna od 10:00 do 18:00. Jedzenie można także przynosić w godzinach od 7:00 do 20:00 do Jadłodzielni przy noclegowni dla mężczyzn przy ulicy Sienkiewicza 89/1. (red.)