11. edycja Wschód Kultury/Inny Wymiar

17 maja, 2023

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Latem odbędzie się jedenasta edycja festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar. Na białostoczan i turystów między 24 a 27 sierpnia będzie czekało ponad 30 wydarzeń w programie czterech wymiarów – muzyki, sztuki, filmu i społeczności. Swoją twórczość zaprezentują artyści wywodzący się z różnych narodowości i kultur.

To będą cztery dni wypełnione wydarzeniami – koncertami, pokazami filmów, wystawami, ale także spotkaniami.

– Ten festiwal sięga do tradycji wielokulturowości tych wielu narodów, które zamieszkują nasz wyjątkowy region – mówi wiceprezydent miasta, Rafał Rudnicki.- Plusem w tym roku jest również to, że potrafiliśmy, jako instytucje kultury i jako miasto, reagować na to wszystko co się dzieje wokół nas, to też jest zaleta samego festiwalu Wschód Kultury.

W ramach Innego Wymiaru Muzyki w Białymstoku wystąpią: Sutari, Petr Yac, Pink Park, Biele i Radek Nowicki, Oxford Drama, Ars Latrans Orchestra, Natalia Szroeder, Katia, Youth Novels, NOWOSIELSKI Audiovisual, Miłka Malzahn, Babadag, Kapela ze Wsi Warszawa i Amrat Hussein Trio (Indie), Kiwi, Jann (zajął 2. miejsce w polskich preselekcjach do konkursu Eurowizja 2023), Mała Orkiestra Dancingowa, Łukasz Ojdana & Maria Ojdana i Drewo.

Inny Wymiar Sztuki to dwie wystawy fotografii: „Daleki, Bliski Wschód…” Marka Doleckiego oraz „W Ukrainie” Justyny Mielnikiewicz.

W ramach Innego Wymiaru Filmu widzowie zobaczą „Trzy minuty zawieszone w czasie” (reż. Bianca Stigter) oraz „Szkice z Polski” (reż. Maurice Bekaert).

W programie Innego Wymiaru Społeczności znalazły się m.in. warsztaty z tworzenia podcastów, spacer edukacyjny po Osiedlu Przydworcowym, spacery przyrodniczo-edukacyjne po białostockich lasach Pietrasze i Solnickim, interaktywny spacer familijny „Zapomniane melodie – taneczne pocztówki z tamtego miasta”, debata poświęcona uczestnictwie młodzieży w ofercie muzycznej miasta, warsztaty muzyczne dla młodzieży z Miss God, plenerowy program muzyczny dla dzieci z tradycyjnymi baśniami tatarskimi oraz pokaz bajek z taśm filmowych z muzyką na żywo.

Wschód Kultury Inny Wymiar to cykl festiwali organizowanych w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku, którego celem jest współpraca kulturalna miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. (hk)