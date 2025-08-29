Ekspertka z Politechniki Białostockiej w nowej roli w Polskiej Komisji Akredytacyjnej

29 sierpnia, 2025

Agnieszka Dardzińska-Głębocka fot. Michał Obrycki Agnieszka Dardzińska-Głębocka fot. Michał Obrycki

Dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. Politechniki Białostockiej, została Pełnomocnikiem Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. współpracy międzynarodowej i komunikacji z otoczeniem. To prestiżowa funkcja, która podkreśla znaczenie dialogu, otwartości i umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

Kim jest dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB?

Prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka pracuje w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Od lat angażuje się w działania na rzecz jakości kształcenia i umiędzynarodowienia uczelni wyższych.

Od września 2022 roku współtworzy prace Polskiej Komisji Akredytacyjnej – niezależnej instytucji, której misją jest zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w Polsce zgodnie z europejskimi i globalnymi standardami.

Nowa rola w Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Objęcie funkcji Pełnomocnika Przewodniczącego PKA ds. współpracy międzynarodowej i komunikacji z otoczeniem oznacza jeszcze większe zaangażowanie prof. Dardzińskiej-Głębockiej w działania na rzecz integracji polskiego szkolnictwa wyższego z europejską i światową przestrzenią edukacyjną.

– Rozwijanie współpracy międzynarodowej to szansa na wymianę doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami i umacnianie pozycji polskich uczelni na arenie międzynarodowej – podkreśla nowo wybrana pełnomocnik.

Misja PKA i współpraca międzynarodowa

Polska Komisja Akredytacyjna od lat współpracuje z europejskimi i globalnymi sieciami jakości oraz agencjami akredytacyjnymi. Jej działalność obejmuje:

udział w międzynarodowych sieciach jakości kształcenia,

współpracę bilateralną z zagranicznymi instytucjami akredytacyjnymi,

tworzenie i wdrażanie standardów dotyczących jakości kształcenia,

wspieranie umiędzynarodowienia polskich uczelni.

Jednocześnie PKA prowadzi otwarty dialog z otoczeniem – zarówno uczelniami, jak i studentami, absolwentami, pracodawcami oraz instytucjami publicznymi. Celem jest budowanie zaufania i rozwój jakości edukacji.

Działalność ekspercka prof. Dardzińskiej-Głębockiej

Oprócz aktywności w PKA, prof. PB pełni również szereg ważnych funkcji:

marzec 2024 – przewodnicząca zespołu doradczego Ministra Nauki ds. polityki otwartego dostępu do danych badawczych,

listopad 2024 – członkini zespołu oceniającego wnioski w programie Doktorat wdrożeniowy,

marzec 2025 – przewodnicząca Zespołu ds. opracowania projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego, powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. inż. Marcina Kulaska.

Na Politechnice Białostockiej pełni funkcję Pełnomocnika Rektor ds. akredytacji i certyfikacji.

