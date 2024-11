105 lat Państwowej Inspekcji Pracy. Dr Karol Łapiński: rynek pracy ewoluuje

Rynek pracy dynamicznie się zmienia, a przed Inspekcją i pracodawcami pojawiają się nowe wyzwania – podkreśla dr Karol Łapiński, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku.

– Rynek pracy ewoluuje, ponieważ pojawiają się nowe formy zatrudnienia, takie jak B2B, umowy cywilnoprawne czy praca platformowa. Do tego dochodzą kolejne projekty zmian w prawie pracy. Wszystko to stawia wyzwania przed pracodawcami, pracownikami, związkami zawodowymi, a także przed Państwową Inspekcją Pracy, która będzie musiała ocenić, jak strony stosunku pracy poradziły sobie z tymi zmianami – wyjaśnia.

W trakcie uroczystości nagrodzono laureatów konkursów związanych z kulturą bezpieczeństwa pracy. Wśród wyróżnionych znaleźli się Damian Wółczek i Wiktor Łabieniec z Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Nagrodzono ich za innowacyjne podejście do tematu bezpieczeństwa pracy.

– Na lekcji pani wspomniała o konkursie i pomyśleliśmy z kolegą: czemu by nie spróbować? Interesuję się tym tematem, bo uczęszczam do klasy mundurowej. Przygotowaliśmy prezentację dotyczącą sposobów zapobiegania zagrożeniom w pracy. Zależało nam na pokazaniu, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, aby czuli się pewnie w swojej pracy, a ich rodziny nie musiały się obawiać o ich powrót do domu – mówią zwycięzcy.