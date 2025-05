Sobotnia eksplozja dźwięku w MotoPubie

14 maja, 2025

W sobotę 17 maja MotoPub stanie się areną muzycznego zderzenia stylów i energii. Na scenie zagrają: Seks w Czasach Wojny, Psychoanaliza, Deathknell i Mechaniczna Curva. To wieczór dla tych, którzy nie boją się hałasu, emocji i odważnej ekspresji. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Akadera.

Punkowy zastrzyk energii z Buska-Zdroju

Seks w Czasach Wojny to punk rock z przymrużeniem oka i ostrym zacięciem. Ich koncerty to mieszanka młodzieńczej wściekłości i chwytliwego pop punkowego groove’u, który każe ruszyć z miejsca – nawet jeśli się tego nie planowało. Bezkompromisowi i bezpośredni – zespół dla każdego, kto lubi, gdy muzyka mówi głośno.

Chaos i ciężar prosto z warszawskiego podziemia

Deathknell to przedstawiciele ekstremalnych brzmień – grindcore, powerviolence i własny termin: „slut metal”. Ich dźwięk to czysta ściana hałasu i ciężaru, która uderza bez ostrzeżenia. Brudne riffy i dziki wokal nie pozostawią nikogo obojętnym – to propozycja dla fanów muzycznej destrukcji i bezkompromisowej scenicznej ekspresji.

Warszawska Psychoanaliza – dźwięki i refleksja

Zespół Psychoanaliza zaprasza w bardziej introspektywną podróż. Ich muzyka, oparta na brzmieniach indie, alt rocka i nowej fali, łączy chwytliwe melodie z inteligentnymi tekstami. Saksofon, syntezatory, przestrzenne gitary – to brzmienie, które łączy klasykę i nowoczesność w wyjątkowym klimacie.

Mechaniczna Curva – lokalny trip psychodeliczny

Na koniec – Mechaniczna Curva z Białegostoku. To coś więcej niż zespół – to stan ducha. Psychodeliczny shock punk, garażowa estetyka i teksty balansujące między absurdem a egzystencją. To muzyka, która może wywrócić twój wewnętrzny świat na lewą stronę. Albo tylko lekko go przekrzywić. Tak czy inaczej – warto sprawdzić. (hp)