1000 cennych zabytków od KAS dla Muzeum Podlaskiego

16 listopada, 2023

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Prawie 1000 zabytkowych przedmiotów przekazała do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. To m.in. numizmaty, zabytki archeologiczne i sakralne oraz broń palna i książki. Przekazane w czwartek (16.11) eksponaty zostały zatrzymane podczas wspólnych działań funkcjonariuszy podlaskiej policji i KAS w sierpniu 2020 roku.

Wśród przekazanych zabytków na szczególną uwagę zasługuje unikatowy, bliskowschodni kindżał z początku XX w., skradziony w 1984 r. z wystawy Sokólskiego Ośrodka Kultury. Pokaźną grupę przekazanych przedmiotów stanowią cenne numizmaty, m.in. antyczne płacidła datowane na V–IV w. p.n.e., monety srebrne i miedziane Królestwa Polskiego, a także zbiór monet rosyjskich (najstarsze pochodzące z XVI w.). Najcenniejszym przekazanym zabytkiem broni palnej jest rewolwer Lefaucheux, który zrewolucjonizował pola bitew połowy XIX w. i z upodobaniem był używany przez powstańców styczniowych.

Zabytki uzupełnią kolekcję białostockiego muzeum i już niebawem będzie można je oglądać na ekspozycji.

Zabytkowe przedmioty zostały zabezpieczone w sierpniu 2020 roku pod Białymstokiem w wyniku wspólnej akcji funkcjonariuszy podlaskiej policji i Służby Celno-Skarbowej. Zatrzymany wówczas mężczyzna usłyszał zarzut nielegalnego posiadania i handlu dobrami kultury. Zgodnie z postanowieniem sądu, po zakończeniu postępowania zabytki stały się własnością Skarbu Państwa i możliwe było ich przekazanie do muzeum. Dwa zabezpieczone ponad 3 lata temu przez podlaskie służby eksponaty trafią do placówek w innych częściach kraju. Figura przedstawiająca harcujących Czerkiesów powróci do Muzeum Narodowego w Lublinie, natomiast zabytkowa książka o tematyce medycznej do Biblioteki Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

To kolejne przekazanie, podczas którego podlaska KAS zasila zbiory muzeów z woj. podlaskiego. W ostatnich latach do podlaskich muzeów trafiły m.in. średniowieczne bojowe czekany, szable i hełm, XVIII-wieczne monety, unikatowe ozdoby z epoki brązu i żelaza, łoża karabinowe, zabytkowe ikony oraz grot średniowiecznej włóczni. (at)