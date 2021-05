100. rocznica wybuchu III powstania śląskiego. W Białymstoku odsłonięto tablicę pamiątkową

Maj 7, 2021

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Na budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza w Białymstoku odsłonięto tablicę upamiętniającą Alfonsa Zgrzebnioka. To dowódca powstań śląskich, który w latach 1934-1937 był wicewojewodą białostockim.

– Mamy szczególną okoliczność, że dowódca I i II powstania śląskiego i jeden z przywódców III powstania, Alfons Zgrzebniok był od początku 1934 roku do swojej śmierci, czyli do 1937 roku, wicewojewodą białostockim. Na Śląsku ta postać jest znana, czczona, jest patronem ulic, placów, innych obiektów. W naszym województwie została nieco zapomniana. To zatem bardzo dobra sposobność, aby w ramach obchodów 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego przypomnieć o tym poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej – powiedział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Odsłonięciu tablicy towarzyszyło otwarcie wystawy „Powstania śląskie 1919-1921” przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach we współpracy z wojewodą śląskim. To element ogólnopolskich obchodów 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego.

– To dokładnie 100 lat temu, między 3 a 7/8 maja 1921 roku przez całą Polskę przetoczyła się fala wieców i manifestacji, spontanicznie zupełnie organizowanych, wspierająca dążenia Polaków na Górnym Śląsku, wspierająca śląskich powstańców, również tu w Białymstoku – mówił dr Andrzej Sznajder, dyrektor IPN w Katowicach.

Ekspozycja składa się z 15 paneli, prezentujących w układzie chronologicznym najważniejsze wydarzenia z lat 1918–1922, czyli okresu, w którym ważyły się losy Śląska.

Kilka dni temu Prezydent RP Andrzej Duda przyznał komendantowi powstań śląskich Alfonsowi Zgrzebniokowi Order Orła Białego, czyli najwyższe pośmiertne odznaczenie państwowe. (mt/mc)