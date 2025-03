100-lecie Policji Kobiecej – uhonorowanie policjantek w Auli Magna Pałacu Branickich

22 marca, 2025

Blisko 40 policjantek otrzymało medale i wyróżnienia za wzorową służbę oraz zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Uroczystość odbyła się w Auli Magna Pałacu Branickich i stanowiła część obchodów 100-lecia powołania Policji Kobiecej.

Było to nie tylko oficjalne docenienie pracy funkcjonariuszek, ale także okazja do podkreślenia ich kluczowej roli w strukturach policyjnych. W podlaskim garnizonie policji służbę pełni i pracuje ponad 1,3 tys. kobiet, z czego ponad 700 to funkcjonariuszki.

Służba pełna wyzwań

Wyróżnione panie podkreślają, że praca w policji to nie tylko prestiż i możliwość niesienia pomocy, ale również ogromna odpowiedzialność oraz codzienne wyzwania. Jak same przyznają, to służba wymagająca poświęceń, ale jednocześnie dająca dużą satysfakcję.

Setna rocznica powołania Policji Kobiecej to ważne wydarzenie, które przypomina o wkładzie kobiet w bezpieczeństwo kraju oraz ich niezastąpionej roli w strukturach policyjnych. Uroczystość w Pałacu Branickich była symbolicznym wyrazem wdzięczności i szacunku dla wszystkich funkcjonariuszek, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo obywateli.

