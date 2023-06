100 lat Warner Bros. Film „Bullitt” na ekranie Kina Forum

28 czerwca, 2023

źródło: mat. prasowe źródło: mat. prasowe

Kultowy film akcji i kryminał w jednym, z niezapomnianą rolą Steve’a McQueena pokaże Białostocki Ośrodek Kultury. W czwartek (29.06) o 18:00 w Kinie Forum będzie można obejrzeć wyprodukowany przez studio Warner Bros film „Bullitt” z 1968 roku.

To jeden z najbardziej ekscytujących i inteligentnych filmów akcji i prawdopodobnie najlepszy film o dobrym gliniarzu, jakiego możemy się spodziewać! Pokazuje też prawdopodobnie najwspanialszy filmowy pościg samochodowy w historii kina.

Detektyw Frank Bullitt otrzymuje rozkaz ochrony człowieka, który ma zeznawać przeciwko mafii. Niestety informator ginie, a wszystko wskazuje na to, że zabójstwo zlecił ktoś z policji. Bullitt postanawia go odnaleźć.

To kolejny seans w ramach cyklu „100 lat Warner Bros”, w ramach którego widzowie mogą oglądać filmy powstałe w tej wytwórni. Do końca roku widzowie zobaczą w sumie kilkanaście filmów, które zyskały status kultowych. Oprócz pokazywanych już takich obrazów jak: „Przeminęło z wiatrem”, „Sokół Maltański” czy „Powiększenie” będą to jeszcze m.in. „Wejście smoka”, „Chłopcy z ferajny”, „Urodzeni mordercy”, „Skazani na Shawshank” czy „Wielki Gatsby”.

Założycielami Warner Bros byli czterej bracia Warnerowie — Albert, Sam, Harry i Jack, pochodzący z Krasnosielca, wsi położonej w województwie mazowieckim. (mt)