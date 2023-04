10. PKO Białystok Półmaraton w wyjątkowych koszulkach

13 kwietnia, 2023

Nowa koszulka 10. PKO Białystok Półmaraton/fot. A. Topczewska

Zawodnicy z całej Polski, a także z wielu krajów świata wystartują podczas jubileuszowego biegowego wydarzenia. 10. edycja PKO Białystok Półmaraton wraz z biegami towarzyszącymi odbędzie się 13 i 14 maja. Organizatorzy przewidują, że w Półmaratonie udział weźmie 2,5 tysiąca biegaczy, a uczestnicy pobiegną w wyjątkowych koszulkach.

Ozdobą jubileuszowej 10. edycji PKO Białystok Półmaratonu jest oficjalna techniczna koszulka imprezy, którą wyróżnia barwny motyw graficzny nawiązujący do majowych kwiatów. PKO Białystok Półmaraton słynie z pięknych, oryginalnych koszulek. Za projektem każdej z nich stoi Magdalena Gajdzińska, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. – Oryginalne koszulki można zdobyć zapisując się na wydarzenie – mówi Julia Matejczuk z Fundacji Białystok Biega. Oficjalna koszulka dostępna jest w pakiecie premium do 16 kwietnia.

10. PKO Białystok Półmaraton odbędzie się 13-14 maja. W programie imprezy znajduje się Bieg Śniadaniowy, PKO Bieg Juniora dla dzieci, nocny PKO Bieg na 5 oraz bieg główny, czyli półmaraton, gdzie zawodnicy pobiegną zmienioną trasą i tylko z jedną pętlą. – To impreza wyjątkowa, bo cały weekend jest biegowy. Zapisy trwają online do 7 maja. Przewidujemy około 2,5 tysiąca zawodników na dystansie półmaratonu oraz około 1 tysiąca Biegu na 5 – dodaje Julia Matejczuk. (at)

O szczegółach imprezy 10. PKO Białystok Półmaraton mówi Julia Matejczuk z Fundacji Białystok Biega: