10-lecie unikalnej w skali kraju Pracowni BioSkaner, czyli badań PET/MR wykonywanych w Białymstoku

28 kwietnia, 2025

10-lecie Pracowni BioSkaner, źródło: UM Białystok

100 dzieci chorych onkologicznie będzie przebadanych w Pracowni BioSkaner działającej w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, a zarządzanym przez spółkę LOMiRT, czyli Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Rozwoju Technologii należącego do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Pracownia BioSkaner od 10 lat zapewnia pacjentom i naukowcom możliwość badań na najnowocześniejszej aparaturze i realizację badań PET/MR z szeroką paletą radiofarmaceutyków. Ta technologia łączy dwie metody obrazowania: pozytywną tomografię emisyjną i rezonans magnetyczny.

– Badania PET/MR są badaniami, które obciążają mniejszą dawką promieniowania jonizującego w porównaniu do rutynowo stosowanych badań PCT. Jest to badanie, które docelowo ma trafiać do dzieci chorych na nowotwory złośliwe i chcąc przybliżyć tę diagnostykę dzieciom, która nie jest refundowana, w związku z 10-leciem naszej pracowni przygotowaliśmy program, w ramach którego w naszej pracowni będzie można wykonać nieodpłatnie badania u dzieci – mówi dr Małgorzata Mojsak, kierownik spółki LOMiRT.

W ciągu 10 lat działalności Pracowni BioSkaner wykonano 2300 badań dorosłych pacjentów, które również nie były finansowane przez NFZ.

– To są pacjenci, którym stosujemy jako jedyni w Polsce nowoczesne radiofarmaceutyk w diagnostyce raka prostaty. To są nowoczesne badania, w którym pomagamy pacjentom w zakresie raka piersi. I oczywiście wykorzystujemy także w innych obszarach medycyny, czyli w kardiologii, w neurologii, w endokrynologii. My mimo wszystko zrobili blisko 2500 badań, dzięki temu, że wielu naszych kolegów pisało granty, żeśmy zbierali fundusze. To jest olbrzymi sukces – dodaje prof. Adam Krętowski, prezes spółki LOMiRT.

Pracownia BioSkaner jest unikalna w skali kraju. Do Białegostoku na badania przyjeżdżają pacjenci z kraju, jak i z Europy. A badani PET/MR mają być finansowane przez NFZ od przyszłego roku. (hk)