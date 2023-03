1. Podlaska Konferencja Archeologiczna w Muzeum Podlaskim w Białymstoku [PROGRAM]

21 marca, 2023

Hubert Lepionka z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, fot. Małgorzata Turecka Hubert Lepionka z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, fot. Małgorzata Turecka

Ponad 30 referatów i dwa dni wystąpień. W Muzeum Podlaskim w Białymstoku 23 i 24 marca odbędzie się 1. Podlaska Konferencja Archeologiczna. Wydarzenie organizowane jest w Ratuszu – siedzibie głównej instytucji.

– Dotychczas nasze środowisko archeologiczne, skupione na badaniu przeszłości Podlasia, nie miało takiego cyklicznego miejsca, w którym mogło by prezentować wyniki dotychczasowych badań. To, co jest odkrywane, nad czym dyskutujemy, co interpretujemy wymaga właśnie takiej platformy i to chcieliśmy w Muzeum Podlaskim stworzyć. I takim zamysłem jest 1. Podlaska Konferencja Archeologiczna, która w założeniu ma skupiać archeologów z różnych epok, różnych dziedzin i różnych specjalności, którzy będą razem obradować nad dawnymi dziejami Podlasia – mówi archeolog Hubert Lepionka z Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Konferencja jest podsumowaniem ostatnich dwóch lat badań, które były prowadzone na Podlasiu i terenach sąsiednich. Przyniosły one szereg niezwykłych odkryć, które zmieniają dotychczas znany obraz przeszłych dziejów.

– Dotychczas w ogólnym rozpatrywaniu Podlasia mieliśmy wrażenie, że tutaj niewiele się działo, ale kiedy archeolodzy skupili się na badaniach na naszym terenie – zarówno pod wodą, nad ziemią, jak i i pod ziemią – to nagle okazało się, że jest to tętniący życiem kulturowym dynamiczny region pogranicza, który stoi u bram Wschodu i Zachodu Europy. Tutaj przez wieki ścierają się wpływy tych dwóch różnych ośrodków kulturowych, które tworzą rzeczy niesamowite, piękne i niespotykane w innych regionach Polski – dodaje Hubert Lepionka.

Głównym założeniem 1. Podlaskiej Konferencji Archeologicznej jest omówienie najnowszych odkryć i badań archeologicznych prowadzonych na terenie województwa podlaskiego oraz wymiana doświadczeń i wiedzy między specjalistami z różnych dziedzin. Wydarzenie zgromadzi naukowców i entuzjastów archeologii z całej Polski.

– Program naszego wydarzenia ukazuje potężny wachlarz prac archeologicznych – od epoki kamienia, przechodząc płynnie poprzez znaleziska monet rzymskich aż do chyba najbardziej interesującego wszystkich na Podlasiu okresu wczesnego średniowiecza (…) Pięknym elementem są także badania podwodne – wraków, statków odkrytych na naszych jeziorach – dodaje Lepionka.

Konferencja ma charakter otwarty, na wykłady przyjść może każdy. Wydarzenie będzie też transmitowane na profilu Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na Facebooku. Radio Akadera jest patronem medialnym przedsięwzięcia.

Podlaska Konferencja Archeologiczna w założeniu ma być wydarzeniem cyklicznym, organizowanym co dwa lata. (mt)

Z archeologiem Hubertem Lepionką z Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku rozmawiała Małgorzata Turecka:

PROGRAM KONFERENCJI:

CZWARTEK (23 MARCA)

8.00-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Podlasie i tereny sąsiednie w epoce kamienia

9.30-9.50 Dariusz Manasterski, Tomasz Kiełczewski – Wstępne wyniki badań sondażowych na wyspie Wianek jez. Rospuda w Augustowie

9.50-10.10 Katarzyna Januszek – Wstępne wyniki analiz artefaktów krzemiennych z badań sondażowych na wyspie jeziora Rospuda w Augustowie

10.10-10.30 Adam Wawrusiewicz, Michał Przeździecki, Marcin Frączek, Katarzyna Pyżewicz, Anna Bojsza, Justyna Pińkowska, Piotr Kasprzyk – 'Wyspa” wśród bagien. Wyniki interdyscyplinarnych badań nad osadnictwem subneolitycznym w okolicy Lipska nad Biebrzą

10.30-10.45 Dyskusja

10.45-11.05 Przerwa kawowa

11.05-11.25 Adam Wawrusiewicz, Michał Przeździecki, Marcin Frączek, Iga Szwed – Przejawy funeralno-obrzędowych zachowań społeczności subneolitycznych z obszarów dorzecza środkowej Narwi

11.25-11.45 Michał Chrzanowski – Potencjał odkryć archeologicznych na terenach wyrobisk (piaskarnie, żwirownie) oraz problem związany z ich ochroną

11.45-12.05 Adam Wawrusiewicz, Dariusz Manasterski, Marcin Frączek – Zagadnienie korelacji datowań stylistycznych i bezwzględnych ceramiki z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu w północno-wschodniej Polsce

12.05-12.20 Dyskusja

12.20-12.40 Przerwa kawowa

Podlasie i tereny sąsiednie w epoce brązu oraz epoce żelaza

12.40-13.00 Krzysztof Żurek, Tomasz Kalicki, Adam Wawrusiewicz – Geoarcheologiczne studia nad siecią obiektów kultury łużyckiej na Podlasiu

13.00-13.20 Vadzim Beliavets – Nowe znaleziska przedmiotów zdobionych emalią żłobkową z dorzecza Niemna na Białorusi

13.20-13.40 Vital Sidarovich, Tatsiana Sialverstava, Jan Lialievich – Skarby denarów rzymskich ze zbioru Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego

13.40-13.55 Dyskusja

13.55-14.55 Przerwa

14.55-15.15 Vital Sidarovich – Znaleziska monet rzymskich w dorzeczach Świsłoczy i Łosośnej (lewych dopływów Niemna)

15.15-15.35 Mikalai Plavinski, Viktoryia Makouskaya, Viktoryia Tarasevich – Complex of archaeological sites Svila-1, Hlybokaje district, Viciebsk region: history of study, results of excavations in 2022 and prospects for further research

15.35-15.55 Dominika Wybult – 45 lat tyraliery, czyli dorobek podlaskiego AZP w przededniu wprowadzenia AZP+

15.55-16.10 Dyskusja

16.10-16.30 Przerwa kawowa

Zabytki wczesnośredniowieczne w świetle analiz fizyko-chemicznych

16.30-16.50 Ewelina Miśta-Jakubowska, Władysław Duczko, Renata Czech-Błońska, Aleksander Piasecki, Kornelia Piasecka, Aneta Gójska, Paweł Kalbarczyk, Rafał Siuda, Ryan Mathur – Skarb z Trzcianki – wyniki badań wstępnych proweniencji surowca

16.50-17.10 Irena Taranta, Przemysław Niedzielski – Wczesnośredniowieczna amfora z Bielska Podlaskiego, woj. podlaskie

17.10-17.30 Irena Taranta, Przemysław Niedzielski – Wczesnośredniowieczne bransolety szklane z Drohiczyna, woj. podlaskie

17.30-17.45 Dyskusja

17.45-18.05 Zakończenie pierwszego dnia

PIĄTEK (24 MARCA)

Jaćwież w badaniach archeologicznych i archeologia lasów

9.00-9.20 Iwona Lewoc, Michał Pisz, Wojciech Belka, Artur Teodorski – Wieloaspektowe badania weryfikacyjne wybranych stanowisk archeologicznych Suwalszczyzny – podsumowanie projektu

9.20-9.40 Marcin Engel, Renata Maskowicz, Jerzy Siemaszko – Zespół elitarnych pochówków jaćwieskich z cmentarzyska ciałopalnego w Krukówku, stan. 1, gm. Raczki

9.40-10.00 Iwona Lewoc, Tomasz Nowakiewicz, Sławomir Miłek, Dawid Rembecki – Archeologiczne rozpoznanie prowadzone w Puszczy Augustowskiej w latach 2020-2022

10.00-10.15 Dyskusja

10.15-10.35 Przerwa kawowa

10.35-10.55 Marcin Engel, Cezary Sobczak – Terenowa weryfikacja archiwalnego stanowiska w Judzikach, gm. Olecko (Pl?wken, Kr. Oletzko)

10.55-11.15 Aleksander Piasecki – Wstępne wyniki badań kompleksu osadniczego w Grodzisku, gm. Suchowola

11.15-11.35 Joanna Wawrzeniuk – Puszcza Ladzka – kurhany i cmentarze w świetle ostatnich badań

11.35-11.55 Filip Wałdoch, Hubert Lepionka – Zapomniane biografie pasa leśnego pomiędzy Czarną Białostocką a Dąbrową Białostocką w perspektywie danych teledetekcyjnych

11.55-12.10 Dyskusja

12.10-12.30 Przerwa kawowa

Tykocin – archeologia miasta

12.30-12.50 Piotr Kasprzyk – Późnośredniowieczne i nowożytne narzędzia ciesielskie z badań archeologicznych na terenie Tykocina, gm. loco, woj. podlaskie. Stan badań i perspektywy interpretacyjne

12.50-13.10 Arkadiusz Koperkiewicz – Archeologia w cieniu tykocińskiej fary

13.10-13.30 Piotr Niziołek – Rynek monetarny Tykocina przełomu XVIII i XIX w. w świetle materiału numizmatycznego z archeologicznych badań wykopaliskowych prowadzonych przy ul. Złotej 12

13.30-13.45 Dyskusja

13.45-14.45 Przerwa

Podlasie i tereny sąsiednie w okresie nowożytnym

14.45-15.05 Joanna Wawrzeniuk – Dąbrówki, gm. Wasilków – nieznany wiejski cmentarz nowożytny w świetle dotychczasowych badań

15.05-15.25 Hubert Lepionka – Mogiłki pogranicza, wyniki badań interdyscyplinarnych przeprowadzonych w 2021 roku

15.25-15.45 Angelika Słodka, Olga Dec – Nowożytne cmentarzyska ze stelami na Podlasiu w świetle badań antropologicznych

15.45-16.00 Dyskusja

16.00-16.20 Przerwa kawowa

16.20-16.40 Michał Grabowski, Urszula Wilkoszewska – Przykopka stan. 12 (AZP 22-79/12) – nowożytna nekropola pogranicza. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych

16.40-17.00 Dariusz Krasnodębski – Badania Instytutu Archeologii i Etnologii PAN na Podlasiu w latach 2020–2022

17.00-17.20 Artur Brzóska, Tomasz Kiełczewski, Piotr Prejs – Wraki z Jeziora Białego Augustowskiego. Podsumowanie pięciu lat badań

17.20-17.35 Dyskusja

17.35-17.55 Zakończenie obrad