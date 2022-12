„ΑΝАΓΚΗ: przeznaczenie”. Premiera w studenckim Teatrze bez Nazwy

Grudzień 9, 2022

Studencki Teatr bez Nazwy szykuje kolejną premierę. 13 grudnia na scenie Uniwersyteckiego Centrum Kultury będzie można obejrzeć sztukę „ ΑΝАΓΚΗ: przeznaczenie” na motywach „Dzwonnika z Notre Dame” Victora Hugo.

Przedstawienie opowiada historię jednego z kapłanów Katedry Notre Dame w Paryżu, Klaudiusza Frollo. Jest on człowiekiem uczonym, wierzącym bardziej w naukę płynącą z ksiąg aniżeli w Kościół. Wśród mieszkańców Paryża uważany jest za czarnoksiężnika, osobę niezwykle surową, stanowczą oraz stabilną życiowo. Klaudiusz jako nadrzędną misję obrał sobie „oczyszczenie” miasta z ludności pochodzenia romskiego, Cyganów, których „siedzibą” stał się plac katedralny.

– Jest to oczywiście tylko i wyłącznie adaptacja poddana tak naprawdę licznym eksperymentom – mówi Marcin Zieniewicz, dyrektor Teatru bez Nazwy, reżyser sztuki. – Będzie to wersja bardzo mocno nowoczesna, obfitująca w wiele innowacji. Na pewno będziemy mogli się spodziewać wszelkich nowinek technologicznych, czyli pięknej oprawy jeżeli chodzi o światło. Ważnym elementem jest też połączenie tej aury średniowiecznej, bo wtedy mieści się akcja tej powieści, z czasami współczesnymi poprzez muzykę techno czy trap. Będzie też choreografia taneczna podchodząca pod nurt taneczny jak ruch-emocje-muzyka. Będzie to coś na granicy tańca współczesnego a ruchu scenicznego – dodaje.

W sztuce występują: Krystian Podborowski – Klaudiusz Frollo, Wiktoria Zaleska – Esmeralda, Damian Radulski – Demon 1, Sławek Uścinowicz – Demon 2, Kuba Kosiorek – Demon 3, Krzysztof Chodorowski – Gringoire, Tabor cygański – Jakub Szmigielski, Martyna Kaczmarczyk, Radosław Kwaśniewski, Małgosia Śmiarowska.

Wszystkie miejsca na premierowy pokaz studentów zostały już zarezerwowane. (mt)

Z Marcinem Zieniewiczem rozmawiała Małgorzata Turecka: