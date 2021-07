ZUS. Wciąż można płacić bonem turystycznym

Lipiec 6, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

ZUS przypomina o bonie turystycznym. W całym kraju aktywowano do tej pory ponad 2 mln bonów na 4,3 mln przyznanych.

– W naszym województwie aktywowano już 47,5 tysięcy bonów, co stanowi 42 proc. z dostępnej puli. Całkowicie zrealizowano ponad 11,5 tysięcy. Łączna kwota wykorzystanych bonów, czyli tych, którymi rodzice z województwa podlaskim zapłacili za wypoczynek dziecka, wynosi 14 mln zł.– mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Bon przyznawany jest w formie dokumentu elektronicznego. Ma on unikalny 16-cyfrowy numer. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Aby skorzystać z bonu wystarczy założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Po zalogowaniu na PUE ZUS trzeba wybrać zakładkę – Ogólny, a następnie – Polski Bon Turystyczny. Aktywować bon można w dowolnym momencie, nawet na dzień przed planowanym wyjazdem.

– Obecnie na terenie całego kraju bonem można zapłacić u 25,5 tys. podmiotów, głównie u przedsiębiorców turystycznych, którzy świadczą usługi wypoczynkowe, rekreacyjne, sportowe i realizują imprezy turystyczne. Dotychczas wykorzystano 875 tys. bonów do realizacji płatności. Kwota przekazana już branży turystycznej wyniosła 644 mln złotych – dodaje rzeczniczka.

Bonem można płacić do końca marca 2022 roku. Nie znaczy to jednak, że do tego czasu trzeba skorzystać z noclegu czy imprezy. Nie ma przeszkód, by opłacić w ten sposób rezerwacje np. na pobyt w późniejszym terminie. (mt)