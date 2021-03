ZUS. Świadczenia wzrosną o ponad 4 proc.

Marzec 2, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Jak co roku ZUS rozpoczął waloryzację emerytur i rent. Świadczenia będą wyższe o ponad 4 proc.

W tym roku podwyżka jest przeprowadzana waloryzacją procentową. Polega ona na pomnożeniu świadczenia z lutego w kwocie brutto przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 104,24 proc. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

W przypadku minimalnej emerytury to podwyżka o blisko 51 złotych brutto.

– Nie trzeba składać wniosku, by otrzymać waloryzację ponieważ ZUS przeprowadza ją z urzędu. O nowej wysokości kwoty brutto, każdy emeryt i rencista zostanie powiadomiony decyzję – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

W ZUS waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe, takie jak emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2021 roku. (mt/mc)