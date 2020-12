ZUS. Ponad 200 wideokonsultacji w województwie podlaskim

Grudzień 1, 2020

źródło: ZUS źródło: ZUS

Blisko 10 tys. osób z kraju skorzystało już z wideokonsultacji z ekspertami ZUS. W województwie podlaskim takie spotkanie online odbyło ponad 200 osób.

– Za pośrednictwem internetu klienci ZUS mogą załatwiać swoje sprawy, bez wychodzenia z domu, wygodnie i bezpiecznie dla siebie. Takie e-rozmowy trwają około 20 minut. Mogą dotyczyć praktycznie wszystkich spraw związanych z ZUS. Dotychczas najwięcej rozmów przeprowadzono z zakresu emerytur i rent, a następnie zasiłków. Sporo osób łączyło się online z ZUS w celu założenia lub potwierdzenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Umawianie wideorozmowy jest bardzo proste, wystarczy wejść na stronę internetową ZUS i odszukać zakładkę e-wizyta. Aby połączyć się z ekspertem wystarczy mieć smartfon, tablet czy komputer, który dodatkowo wyposażony jest w kamerkę i mikrofon oraz możliwość podłączenia do internetu. Rozmowę umawiamy w dogodnym dla siebie dniu i godzinie. Podczas rezerwacji podajemy swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania. Należy wybrać również obszar merytoryczny e-wizyty, czyli: zasiłki, emerytury i renty, firmy i pracujący, ulgi i umorzenia założenie profilu PUE.

Niestety, wciąż są rozmowy, których nie udaje się zrealizować. Czasem wynika to z problemów technicznych, jak chociażby słabe łącze internetowe, które ma klient, brak zasięgu, czy też stare przeglądarki stron www. – Klienci też nie do końca mają świadomość, że to oni muszą zainicjować wideorozmowę z pracownikiem ZUS, a nie odwrotnie. To klient musi otworzyć link przesłany w mailu do e-wizyty. Tylko wtedy konsultant ma możliwość dołączenia do rozmowy – tłumaczy rzeczniczka.

Jeśli ktoś nie może skorzystać w umówionym przez siebie terminie z e-wizyty, warto ją wcześniej odwołać. Dzięki temu na taką rozmowę będzie mogła umówić się inna osoba, która potrzebuje informacji czy porady eksperta ZUS. Jeśli wizyta nie zostanie odwołana to termin będzie cały czas zarezerwowany, chociaż nikt nie skorzysta e-wizyty. Informacja jak zrezygnować z wizyty jest w wiadomości e-mailowej potwierdzającej rejestrację. Na ponad 16 tys. umówionych rozmów prawie 10 tys. odbyło się, niestety 4 tys. klientów nie podjęło takiej rozmowy i nie anulowało jej, tym samym blokując termin dla innych chętnych. (mt/mc)