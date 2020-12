ZUS. Kolejne resorty mogą wnosić o dodatkowe postojowe

Grudzień 18, 2020

źródło: ZUS Białystok

Dodatkowe świadczenie postojowe zostało rozszerzone o kolejne branże. Przedsiębiorcy obiekty sportowe, hotele czy podobne obiekty zakwaterowania mogą ubiegać się o to wsparcie. Można otrzymać 2080 złotych lub 1300 złotych. Wnioski przyjmuje ZUS.

– O dodatkowe postojowe mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD uprawniającym do pomocy. Kolejny warunek, który musi być spełniony, to uzyskanie przychodu z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższe co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Wnioskować o dodatkowe świadczenie mogą przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej raz postojowe – mówi rzecznik białostockiego oddziału Zakładu, Katarzyna Krupicka.

Dodatkowe świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy. (mt/mc)