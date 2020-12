ZUS. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie został przedłużony

Grudzień 28, 2020

Od 28 grudnia ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty tego świadczenia przedłużono do 17 stycznia.

– Świadczenie przysługuje ubezpieczonym rodzicom zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Do zasiłku uprawnieni są też rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Z opiekuńczego można skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie może zająć się niania, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub opiekun dzienny. Do zasiłku maja także prawo medycy, którzy nie skorzystają z opieki zapewnionej przez szkołę – przypomina Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS w województwie podlaskim.

Zasiłek nie przysługuje w sytuacji, gdy drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę. (mt/mc)