Zmicer Wajciuszkiewicz i Janek Traczyk wystąpią w Białymstoku

8 października, 2024

Już w najbliższy czwartek 10 października, w klubie Zmiana Klimatu wystąpi białoruski artysta Zmicer Wajciuszkiewicz, który zaprezentuje swoje wyjątkowe kompozycje. Tego samego wieczoru w Nie Teatrze swoje solowe utwory zaśpiewa Janek Traczyk, znany ze swojej wyjątkowej wrażliwości muzycznej. Patronat medialny nad wydarzeniami objęło Radio Akadera.

Zmicer Wajcjuszkiewicz, ceniony białoruski artysta, wystąpi w Białymstoku w klubie Zmiana Klimatu z wyjątkowym programem „Najlepsze z poezji. Baradulin, Buraŭkin, Karatkiewicz, Niaklajeŭ”. Wajcjuszkiewicz jest postacią wyjątkową na białoruskiej scenie muzycznej. Jego twórczość łączy poezję śpiewaną, alternatywny rock, tango i klasyczne nuty, tworząc unikalny styl, który przyciąga słuchaczy z różnych środowisk. Artysta znany jest również z żywych i pełnych humoru anegdot, które wplata między kolejnymi utworami, tworząc niezapomnianą atmosferę podczas swoich występów.

Program „Najlepsze z poezji” to muzyczna podróż przez twórczość czołowych białoruskich poetów, takich jak Rygor Baradulin, Henadz Buraŭkin, Uładzimir Karatkiewicz i Uładzimir Niaklajeŭ. Wajcjuszkiewicz jako wielbiciel białoruskiej literatury, doskonale potrafi oddać ducha tych poetyckich utworów, łącząc je z własną muzyką i nadając im nowe życie na scenie. Zmicer Wajcjuszkiewicz nie jest jedynie pieśniarzem – to także multiinstrumentalista, kompozytor muzyki filmowej, bard a nawet poeta. Jego bogaty dorobek artystyczny obejmuje 22 solowe albumy oraz 10 albumów, na których pojawił się jako gość.

Jego działalność artystyczna sięga lat 90., kiedy to współtworzył takie projekty jak „Narodny Albom” czy „Ja naradziŭsia tut”, które stały się kamieniami milowymi białoruskiej sceny muzycznej. Wajcjuszkiewicz jest również współzałożycielem WZ Orkiestra, zespołu który stał się jednym z symboli niezależnej muzyki białoruskiej. Jego twórczość jest często postrzegana jako wyraz artystycznego sprzeciwu wobec trudnej sytuacji politycznej w jego kraju, a on sam jako ambasador białoruskiej kultury.

W Nie Teatrze wystąpi Janek Traczyk – artysta, który słynie z tworzenia muzyki bliskiej sercu i duszy. W trakcie koncertu zaprezentuje swoje najbardziej osobiste utwory, powstałe na przestrzeni lat, w tym także kompozycje, które dotąd nie miały okazji ujrzeć światła dziennego. Traczyk to muzyk o wielkiej wrażliwości, który podczas swoich występów potrafi stworzyć intymną atmosferę, skracając dystans między sobą a publicznością. Jego koncerty to nie tylko muzyka – to także opowieści z życia, pełne humoru i ciepła, często przybierające formę swoistego stand-upu. Słuchacze mogą liczyć na szczere wyznania, wzruszające anegdoty i chwile pełne refleksji, przeplatane z nastrojowymi brzmieniami fortepianu, na którym artysta zagra osobiście.

Traczyk swoją muzyczną drogę rozpoczął już jako dziecko, kiedy debiutował w głównej roli w operze dziecięcej „Pan Marimba” w Teatrze Wielkim w Warszawie. Jego talent rozwijał się na wielu scenach muzycznych w Polsce, w tym w Studio Buffo, gdzie grał w kultowym musicalu „Metro” oraz w Teatrze Muzycznym w Gdyni jako Gringoire w „Notre Dame de Paris”. Obecnie można go zobaczyć na deskach Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie, gdzie występuje w popularnych musicalach takich jak „Waitress”, „Aida” czy „Piloci”.

Jego artystyczne osiągnięcia sięgają daleko poza teatry muzyczne. Jest laureatem prestiżowych konkursów wokalnych i kompozytorskich, takich jak Festiwal Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga oraz konkurs „Pierwszy krok” na portalu Łowimy Talenty. Szeroką rozpoznawalność zdobył również dzięki telewizyjnym programom muzycznym, takim jak „Szansa na Sukces”, „The Voice of Poland 2” oraz „Must Be The Music”. (hp)