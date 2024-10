Zmiany w organizacji ruchu w rejonie białostockich cmentarzy

31 października, 2024

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych na ulicach w rejonie białostockich cmentarzy obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu. Nad bezpieczeństwem mieszkańców i kierowców będą czuwać policjanci, którzy pomogą w bezpiecznym poruszaniu się oraz będą regulować ruch.

Zmiany w organizacji ruchu trwają od czwartku (31.10) do soboty (02.11).

– 1 listopada wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na takich ulicach jak ulica Raginisa, Kolbego, Wysockiego, czy też Trawiasta. Na wielu ulicach zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się, dlatego też zachowajmy czujność, bądźmy ostrożni, rozglądajmy się i liczymy na ogromne wzajemne zrozumienie – mówi starsza aspirant Katarzyna Molska-Zarzecka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W Białymstoku zmieni się organizacja komunikacji miejskiej. W piątek (01.11) przejazdy wszystkimi liniami Białostockiej Komunikacji Miejskiej będą bezpłatne, a na regularnych trasach obowiązywał będzie świąteczny rozkład jazdy. Dodatkowo, od godziny 9:00 do 17:00 uruchomionych zostanie osiem specjalnych linii autobusowych oznaczonych C1–C8, umożliwiających dojazd do cmentarzy. Autobusy linii 20 i 28 będą kursować z wydłużonymi trasami, docierając odpowiednio do przystanków przy cmentarzu na Boboli i Żyznej. Dodatkowe kursy linii 108 umożliwią też dojazd do cmentarza w Karakulach. Na wybranych ulicach, jak Raginisa i Wysockiego, zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, co wpłynie na trasy linii 3, 9 i 100. W sobotę (02.11) komunikacja powróci do standardowych taryf, jednak linie specjalne C1 i C2 będą nadal kursować, a linie 20 i 28 pozostaną na trasach do cmentarzy. (pc)