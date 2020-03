Zmiana w kryteriach rekrutacji do przedszkoli. Punkty za szczepienia ochronne

Marzec 12, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Radni Michałowa podjęli uchwałę zmieniającą kryteria rekrutacji do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Dodatkowe 5 punktów dostaną dzieci, które są zaszczepione lub mają orzeczenie lekarskie o odroczeniu obowiązkowego szczepienia.

Jak tłumaczył burmistrz podstawą do wprowadzenia dodatkowych kryteriów rekrutacji było stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

– Będzie to dodatkowa motywacja dla rodziców, bo w naszej gminie tylko nieliczne dzieci nie dostają się do przedszkoli i jeśli zaistnieje taka sytuacja, że z dwojga dzieci jedno ma obowiązkowe szczepienia, to właśnie ono będzie spełniało to dodatkowe kryterium – powiedział burmistrz Marek Nazarko.

Jedenastu radnych poparło projekt uchwały, dwóch było przeciw. (mt/mc)