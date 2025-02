Zmarł Jacek Kaczyński – wybitny białostocki muzyk i kompozytor

13 lutego, 2025

W wieku 62 lat zmarł Jacek Kaczyński – ceniony muzyk, kompozytor i autor tekstów, którego twórczość na zawsze zapisała się w historii polskiego bluesa.

Jacek Kaczyński przez lata związany był z legendarną formacją Kasa Chorych, do której dołączył w 1992 roku, po śmierci założyciela zespołu, Ryszarda Skibińskiego. Przez kolejne lata wniósł nieoceniony wkład w rozwój i brzmienie grupy, współtworząc wiele nagrań oraz koncertując na najważniejszych scenach bluesowych w Polsce. Jego niezwykła wrażliwość muzyczna i talent do gry na gitarze basowej i kontrabasie uczyniły go filarem zespołu.

Muzyk współpracował również z formacją JJJ Blues, a później założył własny zespół Cynamonowa Kaczka, z którym realizował autorskie projekty muzyczne. Na swoim koncie miał udział w nagraniu kilku albumów, w tym z Kasą Chorych, Cynamonową Kaczką oraz zespołem Devil Blues. Był także aktywnym uczestnikiem projektów sesyjnych, chętnie angażował się w różnorodne przedsięwzięcia muzyczne.

Jacek Kaczyński pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, pełen emocji i charakterystycznego bluesowego klimatu. Jego teksty i kompozycje inspirowały zarówno młodsze pokolenia muzyków, jak i wiernych słuchaczy, którzy cenili jego autentyczność i pasję. (red.)