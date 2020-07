Zdaj „Idealny egzamin”. WORD publikuje szkoleniowe filmy

Lipiec 23, 2020

źródło: WORD Białystok źródło: WORD Białystok

Białostocki WORD opublikował kolejne filmy szkoleniowe, tym razem dla osób ubiegających się o prawo jazdy na kategorię C oraz C+E. To duża pomoc dla przyszłych kierowców, bo mogą dowiedzieć się, jak wyglądają egzaminy praktyczne na te kategorie jeszcze przed przystąpieniem do nich.

Filmy można obejrzeć na oficjalnym kanale WORD Białystok na platformie YouTube. W przystępny sposób omówiono w nich nie tylko zasady wykonywania poszczególnych zadań egzaminacyjnych – zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym, ale też zasady ich oceniania.

Wcześniej opublikowany film dotyczył egzaminów na kategorię B – można go znaleźć na platformie YouTube.

Oferta WORD Białystok jest unikatowa w skali całej Polski nie tylko pod względem produkcji materiałów szkoleniowych. Czas oczekiwania na egzamin kategorii A, B, B+E, C czy C+E to w białostockim ośrodku maksymalnie 1-3 dni, a w razie niepowodzenia często możliwe jest kolejne podejście do egzaminu tego samego dnia. Przypomnijmy też, że według danych ogólnopolskich z 2019 roku to województwo podlaskie miało najwyższą zdawalność w Polsce.

WORD Białystok w sierpniu zapowiada uruchomienie dodatkowych egzaminów w soboty – dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C i C+E. Egzaminy można zdawać na pojazdach szkół nauki jazdy lub ciężarówkach egzaminacyjnych należących do ośrodka. (mt/mc)