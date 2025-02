„Zapis” – wystawa artystów z Politechniki Białostockiej w Łomży

12 lutego, 2025

To niepowtarzalna okazja, by poznać twórczość tych, którzy na co dzień uczą innych sztuki tworzenia. Nauczyciele akademiccy z Katedry Grafiki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zaprezentują swoje dzieła na zbiorowej wystawie „Zapis”, która odbędzie się w Galerii Pod Arkadami w Łomży.

Inspiracja dokumentem Zofii Rydet

Tytuł wystawy nawiązuje do słynnego „Zapisu socjologicznego” Zofii Rydet – fotograficznego projektu dokumentalnego, który ukazywał polskie społeczeństwo w jego różnorodności. Podobnie jak w tamtym dziele, także tutaj widzowie zobaczą wieloaspektowy obraz środowiska artystycznego, w którym nie ma dwóch takich samych twórców, a każdy wnosi do sztuki swój indywidualny charakter i perspektywę.

– Wystawa „Zapis” jest unikalną notatką – obrazem twórczego życia części społeczności Politechniki Białostockiej. Jest odbiciem społeczeństwa, cywilizacji i kultury, której fundamentem jest różnorodność – mówi Kaja Kozon, kuratorka ekspozycji.

Bogactwo technik i tematów

Na wystawie będzie można podziwiać prace w szerokim spektrum technik i stylów. Od komiksu, baśni i kartek okazjonalnych, przez liternictwo, malarski gest i grafikę tradycyjną, aż po abstrakcję i kolaże cyfrowe. Autorzy czerpią z różnorodnych środków wyrazu, by opowiedzieć o ulotności chwili, samotności i aurze miejsc, które inspirują ich twórczość.

Twórcy biorący udział w wystawie

Wystawa prezentuje prace dziesięciu artystów związanych z Katedrą Grafiki PB:

Andrzej Dworakowski

Łukasz Gireń

Urszula Gireń

Tomasz Kukawski

Marek Oleksicki

Waldemar Rogucki

Grzegorz Radziewicz

Marek Świrydo

Magdalena Toczydłowska

Katarzyna Zabłocka

Sztuka jako odbicie rzeczywistości

Jak podkreśla kuratorka wystawy, Kaja Kozon, „Zapis” to artystyczna interpretacja otaczającej rzeczywistości. Wystawa pokazuje, że grafika to nie tylko forma estetyczna, ale także narzędzie do analizy i dokumentowania świata.

Wernisaż i szczegóły wystawy

📅 Termin: 14 lutego – 9 marca 2025

🎨 Wernisaż: 14 lutego 2025 (piątek), godz. 18:00

📍 Miejsce: Galeria Pod Arkadami, Stary Rynek w Łomży

🔗 Więcej informacji

(pc)