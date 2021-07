Zanocuj w lesie. W hamaku, namiocie, wśród drzew

Lipiec 23, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Jeżeli jesteście zmęczeni natłokiem zdarzeń i macie ochotę zaszyć się w lesie, i to najlepiej na noc, to przypominamy: możecie to zrobić. I to całkowicie legalnie, w ramach programu „Zanocuj w lesie”.

Lasy Państwowe w swoich nadleśnictwach już przed wakacjami wyznaczyły specjalne obszary, gdzie miłośnicy przebywania w lesie mogą nocować bez obaw o naruszenie ustawy o lasach. Jak mówi Jarosław Krawczyk, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, na terenie Podlaskiego to 28 nadleśnictw, czyli 1500 hektarów.

– Jeśli nocujemy dłużej niż dwie noce, to powinniśmy to zgłosić do nadleśnictwa i oczekiwać informacji zwrotnej. Jeśli będzie więcej niż dziewięć osób, które będą nocowały, to także trzeba to zgłosić. Ze względu bezpieczeństwa, przy zgłoszeniu, warto podać swój numer telefonu – tłumaczy Krawczyk.

Nocując w lesie trzeba pamiętać o całkowitym zakazie używania ognia. Ognisko można rozpalać wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.

Przed wyruszeniem do lasu warto zajrzeć na stronę czaswlas.pl – to portal stworzony przez Lasy Państwowe, dzięki któremu w prosty sposób zaplanujemy wypoczynek na łonie natury.

Osób chętnych do nocowania na dziko w lesie stale przybywa. Szacuje się, że społeczność bushcraftowców i survivalowców liczy w Polsce już ponad 40 tys. osób. (mt)