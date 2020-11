Zalew w Wasilkowie przejdzie metamorfozę

Listopad 25, 2020

Nowe pomosty, plaża, alejki spacerowe – tak ma wyglądać Zalew w Wasilkowie. Niszczejący od lat obiekt ma się wkrótce zmienić nie do poznania. Władze Wasilkowa podpisały już umowę z firmą, która przygotuje projekt i dokumentację techniczną tej inwestycji.

– Można powiedzieć, że stare ustępuje miejsca nowemu. Obecnie nasz zalew wygląda źle: mamy spróchniałe pomosty, które będziemy musieli usunąć. Musimy też zlikwidować tzw. baseny, czyli miejsca gdzie jest wybetonowane podłoże, przez co woda w tych miejscach ulega zamuleniu. Pomosty zagrażają bezpieczeństwu, przez wiele lat nie były poddawane żadnej renowacji. Wierzymy, że uda nam się to zrealizować. Na razie powstanie dokumentacja, ale już złożyliśmy wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zagospodarowanie tego zalewu. To będzie wielomilionowa inwestycja – mówi Dominika Jocz, wiceburmistrz Wasilkowa

Umowa zakłada zaprojektowanie nabrzeża północnego od ul. Jurowieckiej i południowego od ul. Białostockiej. Oprócz nowej plaży, po obu stronach mają pojawić się też nowe pomosty, w tym pływające do cumowania kajaków. Będzie wypożyczalnia sprzętu pływającego, nowy plac zabaw dla dzieci i boiska – do gry na plaży w siatkówkę i piłkę nożną. Pojawią się też ławki i stojaki na rowery.

Całość będzie oświetlona i monitorowana. Co ważne powstanie też parking na sto miejsc postojowych, jak i alejki spacerowe i ścieżka rowerowa. (mt/mc)