Zakończył się sezon rowerów miejskich BiKeR

6 listopada, 2024

375 razy w tym roku wypożyczano rowery miejskie BiKeR. Ponadto do jeżdżących dołączyło w tym sezonie prawie 9 tys. nowych użytkowników.

Sezon trwał od początku kwietnia do końca października. Rowerzyści mieli do dyspozycji 55 stacji w granicach Białegostoku i 550 rowerów znajdujących się w stałej eksploatacji, w tym: 470 rowerów standardowych, 50 rowerów z fotelikiem do przewożenia dzieci, 10 rowerów typu tandem i 20 rowerów dziecięcych. Sieć rowerowa BiKeR obejmowała swym zasięgiem również gminy: Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Supraśl i Wasilków. Na terenie tych gmin pojawiły się również dodatkowe rowery – w sumie 84 sztuki.

Białostocka Komunikacja Rowerowa wróci na ścieżki rowerowe w kwietniu 2025 r. (red.)