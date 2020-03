Zajęcia z ekonomii dla dzieci. Trwa nabór do EUD

Marzec 9, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Do 20 marca potrwa rekrutacja na zajęcia prowadzone Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Białymstoku. To propozycja dla uczniów 5. i 6. klas szkół podstawowych z Białegostoku i okolic.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to bezpłatne spotkania o tematyce ekonomicznej dostosowane do potrzeb dwunastolatków i trzynastolatków, prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz praktyków biznesu. To także wykłady dla samych rodziców.

Zajęcia rozpoczną się 28 marca na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie. Program przewiduje sześć takich weekendowych spotkań po 2 godziny lekcyjne.

Młodzi słuchacze EUD biorący udział w zajęciach otrzymują wpisy do specjalnego indeksu, będące poświadczeniem ich obecności na spotkaniach. Każdy student obecny na minimum 4 z 6 wykładów w danym semestrze, otrzymuje dyplom ukończenia nauki. Osoby uczestniczące we wszystkich zajęciach mogą liczyć na certyfikat z wyróżnieniem.

To już szósta edycja przedsięwzięcia. Zgłaszać się można tutaj. (mt/mc)