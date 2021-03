Zajęcia terenowe i nowe obszary badawcze. PB podpisała porozumienie z RDLP

Marzec 29, 2021

Politechnika Białostocka zawarła porozumienia o współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku. Wspólnie zrealizują projekty naukowo-badawcze oraz zorganizują zajęcia praktyczne dla studentów leśnictwa.

Uczelnia podpisała umowy z nadleśnictwami: Dojlidy, Czarna Białostocka, Krynki oraz Supraśl. Porozumienie pozwoli wykorzystać potencjał zarówno Lasów Państwowych, jak i Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

– Współpraca ma charakter wieloaspektowy. Z jednej strony jest to kwestia kształcenia studentów, Lasy Państwowe mają doskonałe ośrodki dydaktyczne, które można wykorzystać. Ponadto, cenię zajęcia odbywające się w terenie. To porozumienie umożliwia nam wejście do wszystkich nadleśnictw, co jest bardzo istotne, a każde z tych nadleśnictw ma specyficzne warunki gospodarowania.

Innym aspektem są badania prowadzone przez pracowników, ale którymi też jest zainteresowana dyrekcja Lasów Państwowych. Dotyczy to chociażby lasów w miastach. Zwracamy uwagę, że gospodarka leśna na terenach miejskich nie może być analogiczna do terenów, które są wykorzystywane do pozyskiwania drewna przemysłowego.

W Puszczy Białowieskiej planujemy alternatywne metody gospodarowania lasem, zastąpienia świerka jodłą reliktową, która od epoki lodowcowej przetrwała w Cisowiku na Białorusi, jest tam jeszcze kilkanaście drzew bardzo starych – wyjaśnia dyrektor Instytutu Nauk Leśnych PB prof. Sławomir Bakier.

Efektem porozumienia jest również seminarium poświęcone lasom w miastach, które odbędzie się 23 kwietnia w formie zdalnej. Udział w obradach może wziąć każdy zainteresowany, po wcześniejszym zarejestrowaniu się. (ea/mc)