Łańcuch, u-lock, linka. Zabezpiecz swój rower przed kradzieżą

Czerwiec 30, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Trwający sezon na rowery zwiększa ryzyko ich kradzieży. Aby zapobiegać utracie jednośladu, warto go odpowiednio zabezpieczyć. Nawet najprostsze zabezpieczenie może zniechęcić do kradzieży.

– Warto zadbać o dobre zabezpieczenie, np. dobry łańcuch. Jest cięższy od standardowego, ale ciężej jest wówczas coś takiego przeciąć. Do zabezpieczenia służą też linki czy zapięcia u-locki. Chowając swój rower np. do piwnicy też można zabezpieczyć go łańcuchem, warto także spiąć ze sobą dwa rowery. To wszystko po to, by utrudnić zadanie złodziejowi – tłumaczy Piotr Bagiński ze sklepu z rowerami, naprawą i serwisem Mistral.

Białostoccy policjanci dodatkowo zachęcają do oznakowania swoich jednośladów. Rowery giną najczęściej spod sklepów, z klatek schodowych lub innych łatwo dostępnych miejsc. Zazwyczaj są to kradzieże przypadkowe, gdzie złodzieje wykorzystują okazję pozostawienia roweru na tzw. „chwilę” bez żadnych zabezpieczeń i dozoru. Przypadki kradzieży odnotowywane były też z piwnicy czy garaży, czyli z miejsc, w których rowery były przechowywane. Aby ustrzec się takich zdarzeń i w dużym stopniu ograniczyć ich ryzyko, należy pamiętać o właściwym zabezpieczeniu swojego roweru – informuje białostocka policja.

Największy ruch w serwisach rowerowych zaczyna się na wiosnę, w sezonie letnim się zmniejsza, ale cały czas cykliści przyjeżdżają z usterkami. Co najczęściej psuje się w rowerach? – Wymieniamy dętki, opony, klocki hamulcowe, napęd, czy smarujemy łańcuchy – wylicza Piotr Bagiński. I przypomina, że na rowerze zawsze warto jeździć w kasku: – Nie jest on obowiązkowy, ale ratuje życie. Poza tym w upały przyda się bidon, czy butelka wody oraz niewielkie zestawy kluczy wielofunkcyjnych, które pomogą w razie drobnej awarii.

Właściciele jednośladów oprócz naprawy ulepszają swoje rowery. – Jak się o niego nie dba, to długo nie posłuży – podkreśla pan Grzegorz, który chce naprawić usterki i jednocześnie stuningować rower. (at)