Youth Novels wystąpią w NIE Teatr

17 maja, 2023

Muzyczny duet Ani Babrakowskiej i Emila Nowaka, występujący pod nazwą Youth Novels, wystąpi w niedzielę 21 maja w NIE Teatr w Białymstoku.

Zespół dał się poznać szerszej publiczności za sprawą wydanej w 2016 roku EPki „I Used To Wreck It All”. Ich melodyjne kompozycje szybko zyskały fanów, prowadząc artystów na największe sceny festiwali takich jak Open’er Festival czy Enea Spring Break. Zostali zauważeni przez twórców jednego z seriali Netfilx „Zachowaj Spokój”, do którego wykorzystano ich utwory. Duet współpracował z czołowymi producentami muzycznymi np. z Ferrym Corstenem przy tworzeniu „Hands”, wydanego pod światowym szyldem wytwórni Armada Music. Ich najnowsze wydanie „2NITE” na pewno będzie można usłyszeć w wykonaniu na żywo podczas nadchodzącego koncertu. (hp)