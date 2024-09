„Youth Catalyst” – wsparcie dla młodych liderów z Polski, Białorusi i Ukrainy

26 września, 2024

Reprezentanci Fundacji SocLab, Okno na Wschód i Tutaka fot. Paweł Cybulski

25 września oficjalnie wystartował program „Youth Catalyst”, mający na celu rozwój umiejętności liderskich oraz wsparcie młodych ludzi, którzy chcą działać na rzecz swoich społeczności lokalnych. Inicjatywa skierowana jest do osób z Polski, Białorusi i Ukrainy, a nabór potrwa do 14 października. Organizatorem programu jest białostocka Fundacja SocLab, która realizuje projekt we współpracy z fundacjami Okno na Wschód, Tutaka oraz Pogranicze.

Młodzi jako katalizatory zmian

Program „Youth Catalyst – wzmacniamy liderki i liderów przyszłości” wspiera młode osoby, które pragną aktywnie wpływać na otaczającą ich rzeczywistość. Jak zaznaczyła dr Katarzyna Sztop-Rutkowska z Fundacji SocLab, uczestnicy programu to „katalizatory”, czyli ci, którzy swoim zaangażowaniem przyspieszają pozytywne zmiany społeczne. Program oferuje młodym liderom i liderkom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do inicjowania działań w ich własnych społecznościach.

Jest to kontynuacja wcześniejszych działań Fundacji SocLab, które skierowane były do młodzieży z regionu. Tym razem inicjatywa obejmuje także uczestników z Ukrainy, Białorusi oraz innych krajów Europy Wschodniej.

„Zależy nam na budowaniu wspólnoty opartej na wartościach demokratycznych, szczególnie w kontekście Europy Wschodniej” – podkreśliła dr Sztop-Rutkowska.

Szansa na działanie lokalne

Program skierowany jest do młodych ludzi w wieku 18-30 lat, którzy chcą działać na rzecz swoich lokalnych społeczności. Michał Lemański, koordynator projektu, informuje, że rekrutacja trwa do 14 października. Spośród zgłoszeń wybranych zostanie 24 uczestników, którzy wezmą udział w serii warsztatów i szkoleń, aby przygotować się do realizacji projektów lokalnych.

Program zakończy się konferencją w czerwcu 2024 roku, podczas której młodzi liderzy będą mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami, a także podkreślić potrzebę dialogu i wspierania młodzieży w działaniach społecznych.

Współpraca na rzecz liderów przyszłości

Fundacje współpracujące przy realizacji programu również widzą duży potencjał w projekcie. Liza Mickiewicz z Fundacji Okno Na Wschód, organizacji wspierającej cudzoziemców z Europy Wschodniej, zaznaczyła, że dla młodzieży zdobywanie umiejętności liderskich ma kluczowe znaczenie.

„Chcemy, aby przyszłość Białegostoku kształtowała ambitna, kreatywna i odpowiedzialna młodzież” – podkreśliła Mickiewicz.

Paweł Stankiewicz, prezes Fundacji Tutaka, zaznaczył, że współpraca młodych liderów z Polski, Białorusi i Ukrainy, w tym mniejszości białoruskiej na Podlasiu, może przyczynić się do tworzenia nowych, wspólnych narracji społecznych.

Program „Youth Catalyst” został sfinansowany przez National Endowment for Democracy i stanowi ważny krok w budowaniu młodych liderów przyszłości, którzy będą kształtować swoje społeczności. (pc)