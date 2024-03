XXV Wielki Jarmark Kaziukowy już w ten weekend

14 marca, 2024

Wielki Jarmark Kaziukowy odbędzie się już w sobotę (16.03) i niedzielę (17.03) na placu przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku.

To największa atrakcja XXV jubileuszowych Dni Kultury Kresowej.

– Ponad 140 sprzedających z Podlasia, z wielu innych regionów Polski oraz z Litwy – Mówi Rafał Cierniak, prezes Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, oddział w Białymstoku. – Będzie to wszystko, co powinno na takim jarmarku być, także to co kojarzy się z Wielkanocą. Przyjeżdża palmiarka z Wilna, będzie także pokaz tworzenia tych palm, będzie kapela Wileńska, strefa gastronomiczna, targi staroci i wiele innych.

Oprócz Jarmarku organizatorzy przygotowali też wydarzenia towarzyszące. W piątek (15.03) w Książnicy Podlaskiej odbędzie się otwarcie wystawy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku pt. „Ofiary Zbrodni w Ponarach pod Wilnem 1941-1944” oraz projekcja filmu „Fatalny rozkaz”. Natomiast 19 marca, w dniu imienin marszałka Józefa Piłsudskiego, w kinie TON zaplanowano pokaz filmu „Marszałek 100 lat później” w reżyserii Lidii Trojanowskiej. (jł0

Z Rafałem Cierniakiem rozmawiała Julia Łata: