XXI Konferencja „Światłowody i ich zastosowania”. O technologii przyszłości mówi dr hab. Piotr Miluski

21 stycznia, 2025

dr hab. Piotr Miluski, fot. A. Jakuć dr hab. Piotr Miluski, fot. A. Jakuć

W dniach 21–23 stycznia 2025 roku w Białymstoku odbywa się XXI Konferencja „Światłowody i ich zastosowania”. To cykliczne wydarzenie, organizowane naprzemiennie przez Politechnikę Białostocką oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Politechnikę Lubelską, od lat przyciąga naukowców i specjalistów z całego świata. O znaczeniu tej konferencji, roli Politechniki Białostockiej w rozwoju technologii światłowodowych oraz przyszłości tej dziedziny opowiedział w Radiu AKADERA dr hab. Piotr Miluski, profesor Politechniki Białostockiej.

– Konferencja ta gromadzi grono naukowców oraz przedsiębiorców pracujących w dziedzinie światłowodów, fotoniki i laserów. To doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych – podkreślał dr hab. Piotr Miluski.

Tegoroczna edycja konferencji odbywa się w Hotelu Ibis Styles w centrum Białegostoku. W jej programie znalazły się wykłady plenarne, sesje tematyczne i posterowe, a także dyskusje panelowe. Szczególną uwagę zwrócono na nowe konstrukcje światłowodów, rozwój technologii laserów światłowodowych oraz zastosowania światłowodów w pomiarach i medycynie.

Politechnika Białostocka – lider w badaniach nad światłowodami

Politechnika Białostocka od lat jest jednym z wiodących ośrodków w Polsce zajmujących się badaniami nad światłowodami. – Tematyka światłowodów rozwijana jest u nas od lat 70. Pierwsze prace rozpoczął profesor Jan Dorosz, a my kontynuujemy tę tradycję – mówił dr hab. Piotr Miluski.

Politechnika nie tylko realizuje liczne granty badawcze, w tym finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, ale również współpracuje z firmami przemysłowymi. – Obecnie prowadzimy badania nad laserem światłowodowym we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną – dodał profesor.

Światłowody – zastosowania i wyzwania

Technologia światłowodów znajduje szerokie zastosowanie w telekomunikacji, medycynie, przemyśle i ochronie środowiska. – Lasery światłowodowe są wykorzystywane do obróbki materiałów, ponieważ pozwalają na uzyskanie większych gęstości mocy i lepszej jakości wiązki – wyjaśnił dr hab. Miluski. Światłowody są także wykorzystywane jako czujniki do monitorowania zanieczyszczeń atmosferycznych czy parametrów środowiskowych.

Jednak rozwój tej technologii stawia przed naukowcami wiele wyzwań. – Nowe konstrukcje światłowodów, takie jak światłowody wielopierścieniowe czy fotoniczne, znacząco poszerzają możliwości zastosowań, ale wymagają także intensywnych badań nad ich właściwościami – zaznaczył ekspert.

Przyszłość technologii światłowodowych

Politechnika Białostocka nie tylko rozwija badania podstawowe, ale także stawia na komercjalizację wyników swoich prac. – Liczymy, że nasze innowacje znajdą zastosowanie w przemyśle, co pozwoli na dalszy rozwój tej dziedziny – podkreślił dr hab. Piotr Miluski.

Konferencja „Światłowody i ich zastosowania” to nie tylko miejsce wymiany wiedzy, ale także inspiracja do dalszych badań i współpracy między nauką a biznesem. – Technologia światłowodów ma ogromną przyszłość. To dziedzina, która będzie kształtować świat przez kolejne dekady – zakończył profesor. (AJ)