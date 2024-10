XX Forum Inicjatyw Społecznych 2024 zatytułowane – „Wielowymiarowe organizacje”

17 października, 2024

fot. Karolina Mazurek fot. Karolina Mazurek

XX Forum Inicjatyw Społecznych 2024, to coroczne spotkanie adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych Miasta Białystok. Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem „Wielowymiarowe organizacje”.

Podobnie jak w poprzednich latach, czwartkowe (17.10.) spotkanie zorganizowano w Centrum Aktywności Społecznej znajdujące się przy ul.Rocha 3.

– 1470 organizacji, które są zarejestrowane w Białymstoku, nie są w stanie się na co dzień spotkać, i my tworzymy taką przestrzeń, żeby oni się spotkali i ze sobą poznali, żeby te kontakty były lepsze i dzięki temu, żeby lepiej nam się pracowało wszystkim. Ostatnia część jest poświęcona temu, żeby przedstawiciele organizacji poszli na konsultacje i sprawdzili czy to, jak działają jest zgodne z przepisami prawa albo tym, czego oczekują od nich pozostałe osoby w mieście, kolejna część takiej profesjonalizacji, czyli standardów tych działań organizacji – mówi Anna Tomulewicz, Prezeska Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

Program XX Forum Inicjatyw Społecznych w znacznym stopniu skupia się na na sztucznej inteligencji. Przedstawiciele organizacji pozarządowych dowiedzą się między innymi jak poprawnie i efektywnie pracować z jej pomocą.

– Nie stoję na stanowisku, że sztuczna inteligencja nas zastąpi, bynajmniej, ona nam może tylko pomagać w zadaniach, które mamy na co dzień, przyspieszać je, ułatwiać. Mamy takich bezpłatnych, bardzo mądrych, ale niekoniecznie doświadczonych życiowo asystentów, którym trzeba dużo powiedzieć, co chcemy i jak chcemy, żeby wykonali zadanie poprawnie – mówi Noemi Gryczko zajmująca się edukacją cyfrową.

Podczas Forum Inicjatyw Społecznych odbędzie się również prezentacja nowo powstałej aplikacji – Koszyk usług społecznych. Ma ona na celu ułatwienie szukania usług mieszkańcom województwa podlaskiego. Jest to pierwszy chat gpt dla usług w Polsce.