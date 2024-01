Wzrost kar za brak ubezpieczenia OC

8 stycznia, 2024

źródło: KMP Białystok źródło: KMP Białystok

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrosły kary za brak ważnego ubezpieczenia OC samochodu. Kara dla kierowcy pojazdu osobowego może przekroczyć nawet 8 tys. złotych.

Kwota w wysokości 8490 zł dotyczy kierowców, którzy spóźnią się z opłaceniem ubezpieczenia o ponad dwa tygodnie. Połowę tej sumy zapłacą ci, których przerwa w ochronie wyniosła od 4 do 14 dni. A 1700 zł osoby spóźnione z wykupieniem polisy nie więcej niż 3 dni.

– Karze podlegamy tylko wtedy, kiedy samochód nie jest to ubezpieczony – mówi Krzysztof Czerech, rzeczoznawca samochodowy z Białegostoku. – Przedłużenie umowy ubezpieczenia, czyli jeśli mieliśmy OC przez cały rok i to OC zostało przedłużone przez ubezpieczyciela, bo nie wypowiedzieliśmy tego ubezpieczenia, to ten pojazd jest ubezpieczony i tutaj nie podlegamy tej karze. Tylko tyle, że może nam firma ubezpieczeniowo naliczyć odsetki za niepłacenie w terminie. Gdy spowodujemy wypadek samochodem bez ważnego OC fundusz ubezpieczeniowy występuje do właściciela takiego pojazdu, który nie ma tego ubezpieczenia, o zwrot całej wypłaconej kwoty odszkodowania poszkodowanemu i wszystkim uczestnikom, którzy są poszkodowani, ale też może być pociągnięty nie tylko właściciel pojazdu, ale również kierowca który prowadzi na przykład pożyczony i nieubezpieczony samochód, i spowodował nim wypadek.

Od lipca kary za brak ubezpieczenia OC ponownie wzrosną, ponieważ będzie kolejna podwyżka płacy minimalnej. (hk)