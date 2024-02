Wzmożone kontrole taksówek na podlaskich drogach

14 lutego, 2024

fot. Małgorzata Turecka

Licencja, stan techniczny pojazdów, ich wyposażenie i trzeźwość kierowców sprawdzane są wśród taksówkarzy. Przez całą dobę trwają wzmożone kontrole taksówek korporacyjnych, jak i tych na aplikacje. Prowadzi je podlaska policja i Inspekcja Transportu Drogowego.

Celem akcji jest bezpieczeństwo.

– Podczas kontroli taksówkarzy przede wszystkim są ujawniane sytuacje, kiedy ten taksówkarz nie posiada licencji oraz wymaganego wyposażenia jakie powinien mieć, jak koło zapasowe czy apteczka. To jest bardzo ważne, żeby przewoźnik zapewnił bezpieczeństwo dla przewożącego pasażera – mówi sierżant sztabowy Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego podlaskiej policji.

Sami kierowcy taksówek uważają, że takie akcje są konieczne.

– Z mojej perspektywy uważam, że takie kontrole są potrzebne, bo jednak różnie się zdarza na drogach i auta, które nie są sprawdzane mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Sama też użytkuje i zdarza się tak, że wsiada się do taksówki, która nie jest sprawna. Jak jest taka kontrola, to jest sprawdzenie samochodu i jak kolejny pasażer wsiądzie to wie, że jest bezpieczny – mówi kierowca taksówki na aplikację.

Podczas ostatniej akcji, która była w czerwcu zeszłego roku skontrolowano 400 taksówek i ujawniono 190 wykroczeń. (hk)