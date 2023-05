Wystawa wielkoformatowych linorytów

26 maja, 2023

Wystawa „Imponderabilia”, fot. Hanna Kość Wystawa „Imponderabilia”, fot. Hanna Kość

Rzeczy ulotne i nieuchwytne, które wpływają na kształt rzeczywistości – tak w skrócie można opisać wystawę „Imponderabilia”, na której prezentowane są linoryty autorstwa studentów z Koła Naukowego „Warsztat” działającego na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Prezentowanych jest 12 wielkoformatowych prac, które powstały w ciągu ostatnich dwóch lat.

– To są prace studentów, którzy są na trzecim roku, więc robią już takie większe formaty. Linoryt to jest czasochłonna rzecz wymagająca precyzji i bezbłędności, ponieważ wszelkie błędy są już nie do usunięcia. Myślę, że studenci, którzy pokazują swoje prace są już na tak wysokim etapie, że są profesjonalistami – mówi prof. Tomasz Kukawski z Katedry Grafiki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Studenci i jednocześnie autorzy prac przyznają, że lubią technikę linorytu, ponieważ uspokaja.

Wystawa prezentowana jest w Okręgowej Izbie Lekarskiej przy Świętojańska 7 w Białymstoku do 12 czerwca. Wstęp jest wolny. (hk)

Na wernisażu wystawy „Imponderabilia” była Hanna Kość: